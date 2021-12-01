Украина стала первой страной в мире, которая ввела цифровой паспорт гражданина благодаря запуску приложения "Дия", заявил президент Владимир Зеленский.

"Независимость – это цифровая свобода от бюрократии, очередей и коррупции. В этом уже убедилось более 11 миллионов пользователей нашего государственного приложения "Дия". Украина стала первой страной в мире, введшей цифровой паспорт гражданина своего государства. Мы ввели цифровое водительское удостоверение, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн", - сказал глава государства в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины, выступая с трибуны Верховной Рады в среду.