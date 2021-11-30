Количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, расходы на них - на 42% - Google

Общее количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, а расходы на них - на 42%, при этом количество установок программ на Android возросло на 33%, на iOS - на 19%.

Соответствующие данные содержатся в отчете "Экосистема мобильных приложений Центральной и Восточной Европы", выпущенном компанией AppsFlyer совместно с Google и обнародованном в официальном блоге "Google Украина".

Согласно исследованию, в настоящее время в Украине фиксируется заметный (на 82%) рост установок приложений для контроля личных финансов. Это связано с тем, что COVID-19 резко изменил способы взаимодействия потребителей с банками и управления своими деньгами. Как отмечают Google, это наибольший подъем в этом секторе среди всех стран, где проводилось исследование.

Кроме того, из-за ограничений в связи с COVID-19 наблюдают рост установки приложений для электронной коммерции. В период с июля 2020 года до января 2021 года, накануне праздничного периода, количество установок приложений для покупок возросло на 63%, а расходы через них - на 43% за тот же период.

Как отмечается в отчете, расходы в приложениях возросли на 42% на Android и на 60% - на iOS против прошлого года.

"На обеих платформах более 20% этих расходов пришлись на январь и февраль 2021 года во время праздничного периода. При этом за период с января по сентябрь 2021 года расходы по приложениям Android и iOS снизились на 31% и 46% соответственно", - говорится в исследовании.

Помимо этого, отмечается: поскольку люди тратят больше времени на своих телефонах, скачивая приложения, доход от рекламы в них вырос на 288% против прошлого года. В период с апреля по сентябрь 2021 года доход от рекламы в приложениях на iOS вырос на 9%, тогда как на Android – на 31%.

В отчете проанализировано 1,2 тыс. приложений и 700 млн загрузок в восьми странах региона (Беларусь, Чехия, Греция, Венгрия, Казахстан, Польша, Румыния, Украина) в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года. Когда речь идет о сравнении с прошлым годом, сравниваются результаты третьего квартала-2020 с третьим кварталом-2021, если не указано иное.