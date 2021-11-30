Телеком

20:24 30.11.2021

Количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, расходы на них - на 42% - Google

2 мин читать
Количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, расходы на них - на 42% - Google

Общее количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, а расходы на них - на 42%, при этом количество установок программ на Android возросло на 33%, на iOS - на 19%.

Соответствующие данные содержатся в отчете "Экосистема мобильных приложений Центральной и Восточной Европы", выпущенном компанией AppsFlyer совместно с Google и обнародованном в официальном блоге "Google Украина".

Согласно исследованию, в настоящее время в Украине фиксируется заметный (на 82%) рост установок приложений для контроля личных финансов. Это связано с тем, что COVID-19 резко изменил способы взаимодействия потребителей с банками и управления своими деньгами. Как отмечают Google, это наибольший подъем в этом секторе среди всех стран, где проводилось исследование.

Кроме того, из-за ограничений в связи с COVID-19 наблюдают рост установки приложений для электронной коммерции. В период с июля 2020 года до января 2021 года, накануне праздничного периода, количество установок приложений для покупок возросло на 63%, а расходы через них - на 43% за тот же период.

Как отмечается в отчете, расходы в приложениях возросли на 42% на Android и на 60% - на iOS против прошлого года.

"На обеих платформах более 20% этих расходов пришлись на январь и февраль 2021 года во время праздничного периода. При этом за период с января по сентябрь 2021 года расходы по приложениям Android и iOS снизились на 31% и 46% соответственно", - говорится в исследовании.

Помимо этого, отмечается: поскольку люди тратят больше времени на своих телефонах, скачивая приложения, доход от рекламы в них вырос на 288% против прошлого года. В период с апреля по сентябрь 2021 года доход от рекламы в приложениях на iOS вырос на 9%, тогда как на Android – на 31%.

В отчете проанализировано 1,2 тыс. приложений и 700 млн загрузок в восьми странах региона (Беларусь, Чехия, Греция, Венгрия, Казахстан, Польша, Румыния, Украина) в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года. Когда речь идет о сравнении с прошлым годом, сравниваются результаты третьего квартала-2020 с третьим кварталом-2021, если не указано иное.

Теги: #статистика #мобильное_приложение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:40 30.11.2021
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,2 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,2 млн

08:17 30.11.2021
В Украине за сутки выявили 10 554 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 318 человек, 561 умер

В Украине за сутки выявили 10 554 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 318 человек, 561 умер

08:41 29.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261,5 млн

08:17 29.11.2021
В Украине за сутки выявили 5 804 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 477 человек, 297 умерло

В Украине за сутки выявили 5 804 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 477 человек, 297 умерло

09:05 28.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261 млн

08:15 28.11.2021
В Украине за сутки выявили 7 483 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 270 человек, 400 умерло

В Украине за сутки выявили 7 483 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 270 человек, 400 умерло

08:27 27.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260,6 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260,6 млн

08:17 27.11.2021
В Украине за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 946 человек, 568 умерло

В Украине за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 946 человек, 568 умерло

08:55 26.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260 млн

08:23 26.11.2021
В Украине за сутки выявили 15 936 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 24 569 человек, 608 умерло

В Украине за сутки выявили 15 936 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 24 569 человек, 608 умерло

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество установки мобильных приложений в Украине выросло на 31%, расходы на них - на 42% - Google

Джек Дорси покидает пост главы Twitter, новым CEO станет Параг Агравал

Минцифры анонсировало 6 новых услуг на портале "Дия"

На портале "Дия" запустили услугу оформления и перерасчета пенсии

"Нова Пошта" внедряет роботов для сортировки посылок

С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

"Vodafone Украина" и ОО "Аэроразведка" запустили систему видеонаблюдения в Чернобыльском заповеднике

Apple подала в суд на израильского разработчика ПО для видеонаблюдения

"Vodafone Украина" фиксирует рост объемов общения онлайн и просмотров потокового видео на карантине

"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА