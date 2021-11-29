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14:56 29.11.2021

Минцифры анонсировало 6 новых услуг на портале "Дия"

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Минцифры анонсировало 6 новых услуг на портале "Дия"

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало скорый запуск уведомлений о проверке кредитной истории физлиц банками и еще пять новых услуг на портале "Дия".

"Если любой банк проверяет вашу кредитную историю - вам приходит уведомление об этом. Для вас это сигнал о том, что может происходить какое-то мошенничество. Эта проактивная услуга, я уверен, поможет сотням украинцев в год не попасть в мошенническую схему. Также запускаем уведомления о судебных заседаниях", - сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе онлайн конференции "Дия Саммит" в понедельник.

По его словам вскоре в "Дие" будет запущена услуга подачи ФЛП годовых деклараций, уведомления о проверке кредитной истории, уведомления о проведении судебных заседаний, автоматические уведомления об открытии исполнительных производств, а также возможность получения справки об отсуствии судимости.

Кроме того, в "Дие" обновили верификацию подписания документов и вскоре запустят фотоверификацию их подписания.

Как сообщалось, с 1 декабря 2021 года украинцы смогут присоединиться к бета-тестированию функции декларирования места проживания на портале "Дия".

Теги: #услуги #дия #портал
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