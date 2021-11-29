"Нова Пошта" внедряет роботов для сортировки посылок

"Нова Пошта" до конца года роботизирует зоны грузовых и мелких отправлений еще на 10 своих сортировочных центрах, в настоящее время роботы задействованы уже на 20 объектах, сообщила пресс-служба группы компаний в понедельник.

В "Новой Поште" рассказали, что в зависимости от веса посылки компания использует разные виды роботов. Так, на зонах сортировки мелких отправлений (до 2 кг) используется робот-train, состоящий из двух секций.

"Это собственная разработка "Новой Пошты" и производителя SBR, аналогов которой нет в Украине. Работник выкладывает посылку на робота, который отвозит ее к сканеру и перемещает в бокс, отвечающий за определенное географическое направление. Работают роботы на специальной платформе с монорельсом, которая одновременно служит их зарядкой. Использование таких роботов позволило увеличить производительность сортировки мелких посылок в два раза. Сейчас работают 272 таких робота", - отметили в компании.

Для сортировки отправлений до 30 кг, как сообщается, используются роботы-пируэты украинской компании Deus Robots.

"Такое название они получили, потому что могут вращаться вокруг своей оси. Из ленты выгрузки посылка попадает на робота. Далее он подъезжает для сканирования посылки и затем выкладывает ее на роликовый конвейер, из которого отправление попадает непосредственно в специальную сумку для доставки. Благодаря их ловкости, такие работы могут работать на разных участках сортировки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Новой Поште" добавили, что компания продолжает улучшать роботизацию грузовых терминалов. Так, в ноябре в Днепре открылся терминал с полностью роботизированной зоной грузовых отправлений.

"50 роботележек, производства SBR, перемещают грузы внутри терминала из зоны выгрузки в зону загрузки. Они передвигаются по магнитной ленте и могут перевозить одновременно на себе до 300 кг и 1000 кг тянуть за собой. В сутки такие роботележки способны перевезти до 5 тыс. грузов, что повышает производительность терминала на 30%", - отметили в НП.

Всего компания использует на различных грузовых терминалах уже 180 роботов.

"При увеличении объемов отправлений в "Новой Поште" мы стремимся оставаться самой быстрой доставкой в Украине и создать гибкую систему наращивания мощности сортировки с использованием роботов. Роботизация сортировочных терминалов позволяет увеличивать производительность без дополнительных нагрузок на сотрудников. Кроме того, автоматизируя процессы, мы достигаем большей точности в сортировке посылок, ведь уменьшение влияния человеческого фактора позволяет избежать возможных ошибок", - цитируется директор по развитию компании Алексей Тараненко.

Роботы уже работают в депо Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Борисполя, Мелитополя, Покровска, Новомосковска, Старобельска, Коростеня, Стрыя, Самбора, Ковеля, Стоянки. В планах компании - создать полностью роботизированный сортировочный центр.