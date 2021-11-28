Телеком

11:38 28.11.2021

С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

2 мин читать
С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

С 1 декабря украинцы смогут присоединиться к бета-тестированию функции декларирования места проживания на портале "Дия", сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Запускаем бета-тест декларирования местожительства онлайн 1 декабря на портале "Дия". Это одна из самых популярных и сложных в получении госуслуг", - написал Федоров в Фейсбуке в воскресенье.

По его словам, из-за бюрократических сложностей каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живут без регистрации вообще, поскольку для того, чтобы сообщить государству место проживания необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов.

"Команда Минцифры полностью изменяет формат услуги, цифровизируя и упрощая ее. Заполнение короткого заявления онлайн в удобное для вас время вместо очередей и посещений госучреждений. Полгода назад на Diia Summit мы запустили услугу для 7 городов, теперь масштабируем ее почти по всей стране. Услугу можно получить за 1 рабочий день. 5 ноября ВРУ поддержала соответствующий законопроект в целом", - подчеркнул глава Минцифры.

Он отметил, что все желающие могут записаться на бета-тестирование функции на сайте.

"Что нужно для участия в тестировании: налоговый номер заявителя и владельцев/совладельцев жилья, КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья, право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года), проверить это и информацию о совладельцах можно здесь: https://bit.ly/3p3xMGh, заявитель должен быть старше 14 лет", - уточнил Федоров.

Он добавил, что услуга декларирования места проживания была разработана Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Минобороны и Минюстом при поддержке международных партнеров.

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада ввела для украинцев электронную регистрацию места проживания.

Теги: #тестирование #проживание #дия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 27.11.2021
Пользователи "Дии" теперь могут загрузить COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF

Пользователи "Дии" теперь могут загрузить COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF

11:06 26.11.2021
Украинцы сгенерировали в "Дие" более 100 тыс. сертификатов о выздоровлении – Кузин

Украинцы сгенерировали в "Дие" более 100 тыс. сертификатов о выздоровлении – Кузин

14:42 22.11.2021
В Николаеве открыли дело против 15-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дия"

В Николаеве открыли дело против 15-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дия"

10:54 18.11.2021
Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

15:31 14.11.2021
Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство - Шмыгаль

Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство - Шмыгаль

10:05 11.11.2021
Минцифры не планирует добавлять в "Дию" справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Минцифры не планирует добавлять в "Дию" справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

13:52 10.11.2021
Кабмин внедряет эксперимент по отображению в "Дии" вида на временное и постоянное место жительства в Украине

Кабмин внедряет эксперимент по отображению в "Дии" вида на временное и постоянное место жительства в Украине

12:46 09.11.2021
Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дии" по всей Украине

Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дии" по всей Украине

12:05 08.11.2021
"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

10:55 06.11.2021
"Дия" переезжает в новый датацентр, заказ услуг и документов будет недоступен в ночь на 7 ноября - Минцифры

"Дия" переезжает в новый датацентр, заказ услуг и документов будет недоступен в ночь на 7 ноября - Минцифры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Vodafone Украина" и ОО "Аэроразведка" запустили систему видеонаблюдения в Чернобыльском заповеднике

Apple подала в суд на израильского разработчика ПО для видеонаблюдения

"Vodafone Украина" фиксирует рост объемов общения онлайн и просмотров потокового видео на карантине

"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

lifecell будет использовать блокчейн для регистрации абонентов

lifecell в 2022г. планирует активно выходить на рынок финтех-сервисов

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Медиахолдинг "НВ" запускает англоязычную версию сайта

Медиахолдинг "НВ" запускает англоязычную версию сайта

Уволенная команда Kyiv Post объявила о запуске нового медиа The Kyiv Independent

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА