С 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места проживания на портале "Дия"

С 1 декабря украинцы смогут присоединиться к бета-тестированию функции декларирования места проживания на портале "Дия", сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Запускаем бета-тест декларирования местожительства онлайн 1 декабря на портале "Дия". Это одна из самых популярных и сложных в получении госуслуг", - написал Федоров в Фейсбуке в воскресенье.

По его словам, из-за бюрократических сложностей каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живут без регистрации вообще, поскольку для того, чтобы сообщить государству место проживания необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов.

"Команда Минцифры полностью изменяет формат услуги, цифровизируя и упрощая ее. Заполнение короткого заявления онлайн в удобное для вас время вместо очередей и посещений госучреждений. Полгода назад на Diia Summit мы запустили услугу для 7 городов, теперь масштабируем ее почти по всей стране. Услугу можно получить за 1 рабочий день. 5 ноября ВРУ поддержала соответствующий законопроект в целом", - подчеркнул глава Минцифры.

Он отметил, что все желающие могут записаться на бета-тестирование функции на сайте.

"Что нужно для участия в тестировании: налоговый номер заявителя и владельцев/совладельцев жилья, КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья, право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года), проверить это и информацию о совладельцах можно здесь: https://bit.ly/3p3xMGh, заявитель должен быть старше 14 лет", - уточнил Федоров.

Он добавил, что услуга декларирования места проживания была разработана Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Минобороны и Минюстом при поддержке международных партнеров.

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада ввела для украинцев электронную регистрацию места проживания.