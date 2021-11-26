"Vodafone Украина" и ОО "Аэроразведка" запустили систему видеонаблюдения в Чернобыльском заповеднике

Система природоохранного мониторинга заработала в пилотном режиме на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, сообщается в релизе мобильного оператора "Vodafone Украина" в пятницу.

Согласно сообщению, запуск системы стал результатом сотрудничества телеком-оператора, общественной организации "Аэроразведка" и Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника при поддержке Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, которые 31 мая 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве.

Отмечается, что первым этапом сотрудничества стало развертывание пилотного проекта "Радагаст", который предусматривает обеспечение видеонаблюдения за акваторией реки Припять и прибрежными зонами. Надзор осуществляется с углом зрения до 300º и возможностью оптического приближения до х42. Бесперебойная передача данных реализована на базе 4G-сети "Vodafone Украина".

По данным оператора, система наблюдения позволяет компетентным службам оперативно реагировать на события, возникающие на территории Заповедника, например, действия и передвижения правонарушителей. Работающие здесь ученые получили новые инструменты и возможности для изучения явлений растительного и животного мира.

"Vodafone Украина" также отмечает, что запуск "пилота" позволяет проверить эффективность технических решений, протестировать оборудование на совместимость и соответствие техническим требованиям. Полученные в процессе его реализации результаты помогут выбрать наиболее оптимальные варианты масштабирования проекта и создать многофункциональные разветвленные системы наблюдения с помощью современных технологических средств: видеокамер, тепловизоров, акустических и сейсмических сенсоров.

"Мы вместе с партнерами проанализировали мировой опыт применения современных технологических решений на заповедных территориях и решили запустить "пилотное" решение для онлайн-мониторинга. Это позволяет вести наблюдение за территорией, фиксировать разные изменения, явления и обрабатывать полученную информацию в автоматическом режиме. Кроме того, алгоритмы искусственного интеллекта, благодаря собранным данным, смогут проигрывать разные сценарии развития событий на территории заповедника", - цитируется заместитель гендиректора "Vodafone Украина" Андрей Большаков.

Со своей стороны директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко, слова которого приведены в сообщении, отмечает, что управление и надзор за землями Заповедника – достаточно сложная и объемная задача из-за его большой территории, радиационно загрязненной, - она составляет 227 тыс. га. "Поэтому онлайн мониторинг – переход на качественно новый уровень менеджмента", - отмечает он.

Кроме того, по его словам, огромной проблемой Чернобыльской зоны являются пожары, а круглосуточный мониторинг позволит зафиксировать возгорание практически мгновенно и оперативно его локализовать.