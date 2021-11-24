"Vodafone Украина" фиксирует рост объемов общения онлайн и просмотров потокового видео на карантине

Мобильный оператор "Vodafone Украина" проанализировал изменения, произошедшие во время последнего карантина в предпочтениях пользователей смартфонов.

Как сообщается в пресс-релизе оператора, распространенном в среду, в частности, компания наблюдает скачок потребления программы для организации видеоконференций ZOOM, который повлек за собой увеличение пользования услугой Vodafone Online PASS с безлимитным нетарифицируемым доступом к Всеукраинской школе онлайн, Google Class и сервисам для проведения видеоконференций: Skype и Skype for Business, Google Meet, FaceTime, Hangouts, Zoom, Microsoft Team, а также популярными в работе и обучении мессенджерами: Whats App, Telegram, WeChat, Viber.

"Объем личного общения онлайн также значительно увеличился. Об этом свидетельствует рост трафика в рамках услуги Social Pass с безлимитным трафиком на Instagram, Facebook, TikTok и Snapchat – преимущественно за счет увеличения использования приложений Instagram и Facebook", - рассказали в "Vodafone Украина".

При этом, как акцентировали в компании, самый большой рост в первую неделю карантина показало потоковое видео.

"В целом, нагрузка на сеть существенно не возросла, наблюдается органический устойчивый рост. Аналитики компании связывают его не с началом карантина, а с расширением покрытия и постепенным увеличением количества интернет пользователей. В прошлые годы поведение интернет-пользователей на карантине было похожим на нынешнее. А вот голосовой трафик с объявлением первого карантина и в первые его дни вырос почти вдвое, в этом году такого роста не наблюдалось", - подытожил мобильный оператор.