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11:33 24.11.2021

"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

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"Фейсбук" заблокировал страницу "Укртрансгаза"

Вечером 23 ноября в "Фейсбуке" была заблокирована страница АО "Укртрансгаз", сообщил директор по интегрированным коммуникациям группы "Нафтогаз" Максим Билявский в соцсети в среду.

"И это на старте отопительного сезона", - подчеркнул Билявский.

Как он отметил, за последние шесть месяцев "Фейсбук" также дважды блокировал страницу АО "Укртранснафта".

"Это происходило после передачи в управление продуктопровода "Самара-Западное направление", - добавил директор по коммуникациям.

Группа "Нафтогаз" является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта").

Теги: #фейсбук #укртрансгаз #блокирование
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