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20:12 22.11.2021

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

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"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Государственный сервис "Дия" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах, а всего лишь отображает данные, которые содержатся в государственных реестрах, заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дия" устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она только отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах. Когда вы получали свой ID-паспорт или заграничный паспорт, вы попали в демографический реестр — и когда вы авторизируетесь в "Дии", всего лишь из того реестра подтягивается информация о вас. Точно так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений", - сообщил глава Минцифры в интервью телеканалу "Дом" в понедельник.

По его словам, "Дия" не создает новую базу данных и является "очень безопасным продуктом, который показывает информацию, которая уже есть о вас в реестре".

"И когда у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре", - отметил чиновник.

Он добавил, что авторизируясь в "Дии" украинцы могут увидеть то, что знает о них государство, и получают возможность сами управлять информацией о себе.

"Это демонстрация подхода государства к персональным данным: персональные данные — это собственность ваша, моя, людей, граждан Украины, а не государства", - резюмировал Федоров.

Источник: https://kanaldom.tv/budyashhee-za-tehnologiyami-nastoyashhee-za-di%d1%94yu-intervyu-s-glavoj-minczifry-mihailom-fedorovym/

Теги: #данные #хранение #минцифры
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