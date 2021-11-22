Телеком

19:21 22.11.2021

Медиахолдинг "НВ" запускает англоязычную версию сайта

2 мин читать
Медиахолдинг "НВ" запускает англоязычную версию сайта

Медиахолдинг "НВ" намерен как можно скорее запустить англоязычную версию сайта в дополнение к украинской и русскоязычной версиям, сообщил главный редактор "НВ" Виталий Сыч в Fаcebook в понедельник.

"Точную дату запуска мы пока не называем", – уточнил он агентству "Интерфакс-Украина".

В Fаcebook он отметил, что возглавит проект носитель языка, "ветеран" и бывший редактор недавно прекратившего выход после 26 лет работы англоязычного еженедельника Kyiv Post. Сыч добавил агентству, что речь не идет о главном редакторе KyivPost Брайане Боннэре.

По словам главреда "НВ", планы выпуска бумажного англоязычного издания отсутствуют. "Нет бумаги, только онлайн", – написал он.

Сыч пояснил, что у медиахолдинга есть много контента на украинском и русском языках - новости, аналитические статьи, мнения, вопросы и ответы - который будет переведен, отредактирован "на правильный английский язык" и загружен на отдельный сайт.

В настоящее время ведется набор сотрудников для англоязычной версии.

Главред "НВ" напомнил, что сам с 1997 по 2003 год работал в Kyiv Post в качестве бизнес-исследователя, репортера, а затем редактора Nation and Business.

Ранее в понедельник уволенная команда Kyiv Post в составе около 30 журналистов и редакторов заявила о запуске нового СМИ - англоязычного издания The Kyiv Independent.

Как сообщалось, уволенный 8 ноября 2021 года коллектив Kyiv Post предложил владельцу медиа Аднану Кивану продать издания. По мнению редакции, Киван закрыл газету в качестве расплаты за сопротивление коллектива его вмешательству в их работу.

В свою очередь Киван назначил новым гендиректором Kyiv Post Люка Шенье (Luc Chénier), ранее уже занимавший этот пост в 2016-2018 гг. По словам нового СЕО издания, решение о приостановке выпуска газеты от 8 ноября 2021 года было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post". Издатель декларирует планы сохранить печатную версию Kyiv Post, а также запустить украиноязычную версию проекта. Шенье уже анонсировал возвращение издания к работе к рождественским праздникам.

Теги: #нв #английский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:03 22.11.2021
Медиахолдинг "НВ" запускает англоязычную версию сайта

Медиахолдинг "НВ" запускает англоязычную версию сайта

10:59 12.09.2021
Украине следует перейти на латиницу, а английский должен стать обязательным для изучения с детсада – Данилов

Украине следует перейти на латиницу, а английский должен стать обязательным для изучения с детсада – Данилов

20:07 25.05.2021
ВНО по английскому языку сдавали более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

ВНО по английскому языку сдавали более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

15:33 16.04.2021
Английский онлайн: изучайте язык в соответствии с требованиями вашей профессии

Английский онлайн: изучайте язык в соответствии с требованиями вашей профессии

13:24 15.04.2021
Онлайн - курсы английского: поможет ли такой формат выучить новый язык быстрее?

Онлайн - курсы английского: поможет ли такой формат выучить новый язык быстрее?

11:31 14.04.2021
Насколько эффективны онлайн - курсы английского для новичков?

Насколько эффективны онлайн - курсы английского для новичков?

12:02 13.04.2021
Английский для детей — роль родителей в обучении.

Английский для детей — роль родителей в обучении.

15:24 12.04.2021
Групповые или индивидуальные уроки английского онлайн: какие выбрать

Групповые или индивидуальные уроки английского онлайн: какие выбрать

09:23 22.02.2021
Минцифры планирует создать англоязычную версию "Дии"

Минцифры планирует создать англоязычную версию "Дии"

10:46 12.06.2020
С 2025 года знание английского станет обязательным для прохождения офицерами службы в ВСУ

С 2025 года знание английского станет обязательным для прохождения офицерами службы в ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Уволенная команда Kyiv Post объявила о запуске нового медиа The Kyiv Independent

Сальвадор привлечет биткойны для постройки Биткойн-сити, обеспеченного энергией вулканов

Украинские эксперты разошлись во мнениях относительно возможности привлечения к ответственности кибермошенников

Нацсовет опротестует решение суда по RTVI, готовит нормативное регулирование вопроса с нарушающими законы Украины иновещателями

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

Viber, Messenger, Telegram и WhatsApp являются самыми популярными приложениями для коммуникации в Украине – КМИС

Рада ратифицировала гарантийное соглашение между "Укрпоштой" и ЕИБ на кредитование в размере EUR30 млн

Украина остается крупным хабом киберпреступности, но становится надежным партнером в борьбе с ней - генпрокурор

Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА