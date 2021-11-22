Медиахолдинг "НВ" запускает англоязычную версию сайта

Медиахолдинг "НВ" намерен как можно скорее запустить англоязычную версию сайта в дополнение к украинской и русскоязычной версиям, сообщил главный редактор "НВ" Виталий Сыч в Fаcebook в понедельник.

"Точную дату запуска мы пока не называем", – уточнил он агентству "Интерфакс-Украина".

В Fаcebook он отметил, что возглавит проект носитель языка, "ветеран" и бывший редактор недавно прекратившего выход после 26 лет работы англоязычного еженедельника Kyiv Post. Сыч добавил агентству, что речь не идет о главном редакторе KyivPost Брайане Боннэре.

По словам главреда "НВ", планы выпуска бумажного англоязычного издания отсутствуют. "Нет бумаги, только онлайн", – написал он.

Сыч пояснил, что у медиахолдинга есть много контента на украинском и русском языках - новости, аналитические статьи, мнения, вопросы и ответы - который будет переведен, отредактирован "на правильный английский язык" и загружен на отдельный сайт.

В настоящее время ведется набор сотрудников для англоязычной версии.

Главред "НВ" напомнил, что сам с 1997 по 2003 год работал в Kyiv Post в качестве бизнес-исследователя, репортера, а затем редактора Nation and Business.

Ранее в понедельник уволенная команда Kyiv Post в составе около 30 журналистов и редакторов заявила о запуске нового СМИ - англоязычного издания The Kyiv Independent.

Как сообщалось, уволенный 8 ноября 2021 года коллектив Kyiv Post предложил владельцу медиа Аднану Кивану продать издания. По мнению редакции, Киван закрыл газету в качестве расплаты за сопротивление коллектива его вмешательству в их работу.

В свою очередь Киван назначил новым гендиректором Kyiv Post Люка Шенье (Luc Chénier), ранее уже занимавший этот пост в 2016-2018 гг. По словам нового СЕО издания, решение о приостановке выпуска газеты от 8 ноября 2021 года было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post". Издатель декларирует планы сохранить печатную версию Kyiv Post, а также запустить украиноязычную версию проекта. Шенье уже анонсировал возвращение издания к работе к рождественским праздникам.