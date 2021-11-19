Телеком

18:07 19.11.2021

Нацсовет опротестует решение суда по RTVI, готовит нормативное регулирование вопроса с нарушающими законы Украины иновещателями

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Нацсовет опротестует решение суда по RTVI, готовит нормативное регулирование вопроса с нарушающими законы Украины иновещателями

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит апелляцию на решение суда об отмене решения регулятора о признании программ российского телеканала RTVI не соответствующими требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

"Это лишь первая судебная инстанция, так что наше решение все еще в силе. Готовим апелляцию. Также готовим нормативный документ, который урегулирует право Нацсовета принимать адаптационные решения, и надеемся, что Минюст это юстирует", - заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Она также подчеркнула, что российские медиа как активные участники пропагандистской войны со стороны страны агрессора ищут все возможные пути проникновения в информационное пространство Украины.

"Пользуются они и устарелостью Конвенции о трансграничном телевидении, при этом являясь активными сторонниками блокирования пересмотра Конвенции. Соответственно, регистрируясь в Европе, российские медиа заходят в наше инфополе. Считаем, что регулятор страны, в которой уже восемь лет идет война, должен иметь право отказывать таким вещателям", - подчеркнула Герасимьюк.

Как сообщалось, Шестой апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу российского телеканала RTVI и отменил решение Нацсовета Украины по телевидению и радиовещания о признании программ телеканала такими, которые не соответствуют требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

Телеканал RTVI готов возобновить вещание на территории Украины.

В сентябре 2018 года Нацсовет временно прекратил ретрансляцию RTVI в связи с неоднократными нарушениями законов Украины "О телевидении и радиовещании", "Об информации" и "О кинематографии", после чего продлевал свое решение.

Теги: #нацсовет #суд #rtvi
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