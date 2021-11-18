Телеком

16:03 18.11.2021

Рада ратифицировала гарантийное соглашение между "Укрпоштой" и ЕИБ на кредитование в размере EUR30 млн

1 мин читать
Рада ратифицировала гарантийное соглашение между "Укрпоштой" и ЕИБ на кредитование в размере EUR30 млн

Верховная Рада поддержала законопроект №0112 "О ратификации гарантийного соглашения "Логистическая сеть (модернизация и цифровизация "Укрпошты") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), сообщается на сайте парламента.

Законопроект поддержали 305 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, общий объем средств займа составляет EUR30 млн (без НДС), период погашения (включая льготный период четыре года) - 20 лет.

"Укрпошта" планирует использовать средства на строительство пяти сортировочных центров в Киеве, Харькове, Хмельницком, Львове и Днепре, а также на 22 почтовых депо.

"Ратификация соглашения позволит полноценно запустить процесс полного обновления логистической сети "Укрпошты". Получение кредитных средств от ЕИБ стало возможным благодаря тому, что компания прошла сложный путь трансформации от классического образа государственного учреждения в конкурентоспособную компанию, работающую по законам бизнеса. Мы несколько лет подряд показываем прибыль, обновили процессы и услуги, и в нас поверили международные партнеры", – прокомментировал генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, ЕИБ и "Укрпошта" в ходе 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе 6 октября 2020 года подписали соглашение о привлечении кредита в размере EUR30 млн на строительство новых сортировочных центров, почтовых депо и развитие IT-инфраструктуры.

Теги: #укрпошта #еиб #законопроект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:57 18.11.2021
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о направлении 2,5 млрд грн на инфраструктурные проекты и национальную авиакомпанию

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о направлении 2,5 млрд грн на инфраструктурные проекты и национальную авиакомпанию

12:18 18.11.2021
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о выделении 3 млрд грн, которые могут быть направлены на выплаты вакцинированным

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о выделении 3 млрд грн, которые могут быть направлены на выплаты вакцинированным

11:06 18.11.2021
Еврокомиссия предлагает запретить импорт связанных с вырубкой леса товаров

Еврокомиссия предлагает запретить импорт связанных с вырубкой леса товаров

14:44 17.11.2021
Рада приняла в первом чтении законопроект "О почтовой связи"

Рада приняла в первом чтении законопроект "О почтовой связи"

14:17 17.11.2021
Рада может в четверг принять в первом чтении законопроект о выплате тысячи гривень за вакцинацию против COVID-19

Рада может в четверг принять в первом чтении законопроект о выплате тысячи гривень за вакцинацию против COVID-19

13:57 17.11.2021
Корниенко надеется, что Зеленский до конца сессии внесёт в Раду законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Корниенко надеется, что Зеленский до конца сессии внесёт в Раду законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

11:44 17.11.2021
"Укрпошта" обновила пятую часть автопарка тягачами MAN и полуприцепами KRONE для магистральных маршрутов

"Укрпошта" обновила пятую часть автопарка тягачами MAN и полуприцепами KRONE для магистральных маршрутов

12:03 08.11.2021
Законопроект о реформе градостроительства в нынешнем виде нивелирует достижения децентрализации - мнение

Законопроект о реформе градостроительства в нынешнем виде нивелирует достижения децентрализации - мнение

07:11 06.11.2021
Палата представителей американского Конгресса одобрила инфраструктурный законопроект

Палата представителей американского Конгресса одобрила инфраструктурный законопроект

18:04 05.11.2021
Законопроект о механизме уплаты акциза с табачных изделий решает вопрос справедливого их распределения в местные бюджеты – эксперт

Законопроект о механизме уплаты акциза с табачных изделий решает вопрос справедливого их распределения в местные бюджеты – эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

Потребность финансирования Госспецсвязи превышает 10 млрд грн/год, реальные поступления - около 40%

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина остается крупным хабом киберпреступности, но становится надежным партнером в борьбе с ней - генпрокурор

Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

Baidu неожиданно получила чистый убыток

Выручка Nexters в III квартале выросла на 77%, до $115 млн

"Нова Пошта" планирует в 2022г. запустить доставку отправлений беспилотниками между городами-миллионниками

"Vodafone Украина" готов предлагать бизнесу фрагменты собственной сети "в аренду" под производственные нужды

Соцсети пользуются наибольшей популярностью среди украинцев для получения новостей - опрос

Miramax подала в суд на Тарантино из-за его планов продать в виде NFT сцены из "Криминального чтива"

Кабмин передал Госкино под координацию правительства

"Vodafone Украина" в III кв. увеличила доход на 8%, чистая прибыль превысила 1 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА