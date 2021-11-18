Рада ратифицировала гарантийное соглашение между "Укрпоштой" и ЕИБ на кредитование в размере EUR30 млн

Верховная Рада поддержала законопроект №0112 "О ратификации гарантийного соглашения "Логистическая сеть (модернизация и цифровизация "Укрпошты") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), сообщается на сайте парламента.

Законопроект поддержали 305 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, общий объем средств займа составляет EUR30 млн (без НДС), период погашения (включая льготный период четыре года) - 20 лет.

"Укрпошта" планирует использовать средства на строительство пяти сортировочных центров в Киеве, Харькове, Хмельницком, Львове и Днепре, а также на 22 почтовых депо.

"Ратификация соглашения позволит полноценно запустить процесс полного обновления логистической сети "Укрпошты". Получение кредитных средств от ЕИБ стало возможным благодаря тому, что компания прошла сложный путь трансформации от классического образа государственного учреждения в конкурентоспособную компанию, работающую по законам бизнеса. Мы несколько лет подряд показываем прибыль, обновили процессы и услуги, и в нас поверили международные партнеры", – прокомментировал генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, ЕИБ и "Укрпошта" в ходе 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе 6 октября 2020 года подписали соглашение о привлечении кредита в размере EUR30 млн на строительство новых сортировочных центров, почтовых депо и развитие IT-инфраструктуры.