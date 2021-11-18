Украина остается крупным хабом киберпреступности, но становится надежным партнером в борьбе с ней - генпрокурор

Украина остается для киберпреступников одним из основных хабов, в 2021 году Офис генпрокурора получил более 70 запросов от иностранных государств по расследованию преступлений в сфере киберпреступности, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Журналистам в ходе перерыва в Международном форуме по кибербезопасности Венедиктова рассказала, что украинские правоохранительные органы могут продемонстрировать эффективную работу. "Когда мы говорим, что украинские правоохранители могут сотрудничать… с ФБР, с Евроюстом, другими коллегами других правоохранительных органов - это говорит о том, что Украина становится надежным партнером в таких отношениях", - подчеркнула генпрокурор.

По ее словам, еще в начале этого года иностранные коллеги выражали недоверие, сотрудничая с украинскими правоохранителями по киберпреступлениям.

"Когда пошли первые реализации с немецкими прокурорами, нам даже не очень хотели передавать материалы и off-rec говорили: что вы можете сделать с украинскими коллегами - только ждать, когда эти материалы будут слиты, а в материалах есть что, скажем так, сливать… Поэтому демонстрация того, что украинские партнеры надежные, достаточно сильные и они могут сотрудничать на надлежащем уровне - это очень хорошо", – добавила Венедиктова.

Выступая на Международном форуме по кибербезопасности в Киеве, она отметила, что Офис генпрокурора как центральный орган по вопросам международного сотрудничества постоянно принимает меры для качественного выполнения запросов по международной правовой помощи компетентных органов иностранных государств в делах по преступлениям, которые носят транснациональный характер и касаются деятельности международных кибергрупп.

"На протяжении 2020 года к нам от компетентных органов США, ФРГ, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Южной Кореи, Польши и других государств поступило 60 ходатайств по вопросам расследования преступлений в сфере киберпреступности. За 10 месяцев текущего года Офис генпрокурора получил более 70 таких запросов", - сообщила генпрокурор.

"Мир заинтересован в сотрудничестве, мир понимает, что мы уже пришли к цифровизации. Цифровая реальность - это другой уровень сложности, с которым мы сталкиваемся. Мы хотим продемонстрировать, что мы готовы заходить на такой уровень сложности", - подытожила Венедиктова.