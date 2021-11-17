Baidu неожиданно получила чистый убыток

Китайский интернет-гигант Baidu Inc. в третьем квартале неожиданно получил чистый убыток, но увеличил выручку лучше прогнозов аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в июле-сентябре составил 16,56 млрд юаней ($2,59 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 13,68 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Baidu сообщила, что вышла на убыточный уровень, в частности, из-за потерь в размере 18,9 млрд юаней после рыночной переоценки долгосрочных инвестиций.

Чистый убыток в расчете на американскую депозитарную расписку (ADR) в третьем квартале составил 48,18 юаня по сравнению с чистой прибылью в 39,79 юаня на акцию в прошлом году.

Выручка Baidu выросла на 13% по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее, до 31,92 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 2,86 млрд юаней при выручке в 31,52 млрд юаней.

Выручка в основном сегменте Baidu выросла на 15%, до 24,66 млрд юаней. Поступления от сегмента онлайн-маркетинга увеличились на 6%, до 19,5 млрд юаней, в то время как сегмент маркетинга увеличил выручку за этот период на 76%, до 5,2 млрд юаней. Выручка Al Cloud - облачного сервиса, работающего на искусственном интеллекте, подскочила на 73%.

В компании прогнозируют выручку в IV квартале на уровне от 31 млрд юаней до 34 млрд юаней. Годовой прирост, как ожидается, будет находиться в диапазоне от 2% до 12%.

ADR компании дорожают на 1,8% в ходе предварительных торгов на бирже Nasdaq в среду. Рыночная капитализация компании с начала текущего года уменьшилась на 20,8% - до $60,73 млрд.