Телеком

21:12 17.11.2021

Выручка Nexters в III квартале выросла на 77%, до $115 млн

1 мин читать

Выручка разработчика игр Nexters Inc. в третьем квартале этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 77% и составила $115 млн, сообщила компания.

В отчетном периоде объем поступлений от внутриигровых покупок и рекламы достиг $151 млн, показав рост на 29% год к году.

По третьего квартала Nexters продемонстрировал чистый убыток в $104 млн против убытка в $11 млн годом ранее. Убыток вызван неденежными единовременными расходами на листинг. Скорректированная чистая прибыль составила $8 млн против убытка годом ранее.

На 30 сентября объем денежных средств и их эквивалентов составил $105 млн.

Количество платящих пользователей в месяц (MAU) в III квартале составило 371 тыс., увеличившись на 30% год к году. Показатель ABPPU (поступления от одного платящего пользователя в среднем за месяц) составил $128.

Nexters начал торговаться на Nasdaq 27 августа. Компания стала публичной в результате закрытия сделки по слиянию со SPAC Ивана Таврина Kismet Acquisition One.

Kismet Acquisition One в конце января объявила о договоренностях по объединению активов с компанией-разработчиком игр Nexters. Nexters был оценен в $1,9 млрд.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

Потребность финансирования Госспецсвязи превышает 10 млрд грн/год, реальные поступления - около 40%

ПОСЛЕДНЕЕ

Baidu неожиданно получила чистый убыток

"Нова Пошта" планирует в 2022г. запустить доставку отправлений беспилотниками между городами-миллионниками

"Vodafone Украина" готов предлагать бизнесу фрагменты собственной сети "в аренду" под производственные нужды

Рада приняла в первом чтении законопроект "О почтовой связи"

Соцсети пользуются наибольшей популярностью среди украинцев для получения новостей - опрос

Miramax подала в суд на Тарантино из-за его планов продать в виде NFT сцены из "Криминального чтива"

"Укрпошта" обновила пятую часть автопарка тягачами MAN и полуприцепами KRONE для магистральных маршрутов

Кабмин передал Госкино под координацию правительства

"Vodafone Украина" в III кв. увеличила доход на 8%, чистая прибыль превысила 1 млрд грн

Vodafone сократил доналоговую прибыль в I финполугодии, но улучшил годовой прогноз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА