Выручка Nexters в III квартале выросла на 77%, до $115 млн

Выручка разработчика игр Nexters Inc. в третьем квартале этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 77% и составила $115 млн, сообщила компания.

В отчетном периоде объем поступлений от внутриигровых покупок и рекламы достиг $151 млн, показав рост на 29% год к году.

По третьего квартала Nexters продемонстрировал чистый убыток в $104 млн против убытка в $11 млн годом ранее. Убыток вызван неденежными единовременными расходами на листинг. Скорректированная чистая прибыль составила $8 млн против убытка годом ранее.

На 30 сентября объем денежных средств и их эквивалентов составил $105 млн.

Количество платящих пользователей в месяц (MAU) в III квартале составило 371 тыс., увеличившись на 30% год к году. Показатель ABPPU (поступления от одного платящего пользователя в среднем за месяц) составил $128.

Nexters начал торговаться на Nasdaq 27 августа. Компания стала публичной в результате закрытия сделки по слиянию со SPAC Ивана Таврина Kismet Acquisition One.

Kismet Acquisition One в конце января объявила о договоренностях по объединению активов с компанией-разработчиком игр Nexters. Nexters был оценен в $1,9 млрд.