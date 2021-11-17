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15:36 17.11.2021

"Нова Пошта" планирует в 2022г. запустить доставку отправлений беспилотниками между городами-миллионниками

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"Нова Пошта" планирует в 2022г. запустить доставку отправлений беспилотниками между городами-миллионниками

Группа компаний "Нова Пошта" продолжает тестировать новые маршруты для доставки посылок беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), чтобы в следующем году предложить клиентам быструю доставку между городами-миллионниками.

Как указано в сообщении компании в среду, 17 ноября осуществлена уже вторая тестовая доставка посылок из Киева во Львов на БПЛА на расстояние в 500 км.

Беспилотник в 9:00 поднялся в воздух с площадки Киевского инновационного терминала, чтобы доставить во Львов 10 посылок общим весом более 2 кг.

"Для "Нова Пошта" это первый опыт доставки груза беспилотником из собственного терминала на терминал – с киевского (КИТ) на львовский (ЛЕО). Поскольку во время первого тестового полета беспилотником из Киева в Харьков точками сообщения были городские аэродромы. Сегодня для полета использовали БПЛА, имеющий вертикальный взлет и не нуждающийся в разгоне, поэтому способный доставлять непосредственно к месту назначения", - цитируется в сообщении директор департамента по исследованиям и разработке "Нова Пошта" Владимир Масюк.

Беспилотник имеет грузоподъемность до 16 кг, может подниматься на высоту до 900 метров и провести в воздухе до 12 часов без дополнительной подзарядки.

Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 км. На борту находятся резервные каналы связи, позволяющие управлять аппаратом из любой точки Украины. За БПЛА следит оператор, контролирующий аппарат на случай непредвиденных моментов и может принимать управление.

В компании подчеркнули, что "Нова Пошта" планирует стать первой компанией по беспилотной доставке в Украине и запустить услугу в коммерческую эксплуатацию уже в следующем году.

Теги: #нова_пошта #беспилотники
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