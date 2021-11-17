"Vodafone Украина" готов предлагать бизнесу фрагменты собственной сети "в аренду" под производственные нужды

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" готова предлагать бизнесу фрагменты собственной сети "в аренду" под производственные нужды как вариант для развертывания private networks.

"Имея на руках первый успешный кейс, уже можем на практике демонстрировать партнерам преимущества private networks для IoT. А некоторым компаниям, возможно, даже будем готовы предложить фрагмент своей сети в "аренду" в рамках какой-то территории (завода или производства). Конечно, если отраслевое законодательство будет позволять нам это делать", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина" Евгений Булах.

"Наша задача – помочь клиенту решить его производственные задачи. И если мы можем помочь ему быть эффективнее, используя фрагмент нашей сети, которую мы под него частично закроем, это тоже может быть инфраструктурным решением. Такое решение позволит клиенту не тратить капитальные инвестиции на создание собственной частной сети", - отметил он.

Однако если требования к проекту может выполнить только собственная частная сеть, в таком случае оператор готов помогать партнеру с планированием, строительством, интеграцией и обслуживанием этой сети.

Он также подчеркнул, что "Vodafone Украина" - одна из немногих компаний, кто не пострадал от вируса Petya: благодаря защищенному периметру сети, системе автоматического оповещения и блокирования угроз и оперативным действиям IT-подразделения компании.

"Поэтому в части вопроса какой-либо утечки данных я не вижу никаких рисков при использовании сети Vodafone. И с этой точки зрения нет разницы, будет клиент использовать собственную Private LTE-сеть или фрагмент нашей сети. Это точно не будет ключевым фактором при выборе решения", - считает директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина".

Как сообщалось, "Vodafone Украина" построил первую в Украине Privat Network по технологии LTE на частоте 5,7 ГГц на территории Еристовского ГОКа, входящего в группу Ferrexpo.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

В августе 2021 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ПрАО "ВФ Украина" сконцентрировать более 50% телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест").

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.