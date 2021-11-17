Рада приняла в первом чтении законопроект "О почтовой связи"

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О почтовой связи" (№ 4353).

Соответствующую законодательную инициативу на заседании в среду поддержали 267 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Цель законопроекта - приведение закона "О почтовой связи" в соответствие с положениями Директивы 97/67/ЕС.

Документом предлагается к универсальным услугам почтовой связи отнести услуги по пересылке: простых почтовых отправлений, регистрируемых и с объявленной ценностью писем массой до 2 кг; посылок без объявленной ценности массой до 10 кг; отправок для слепых массой до 7 кг.

Кроме того, предусматривается, что универсальные услуги почтовой связи предоставляются назначенным оператором почтовой связи, определяемым Кабинетом министров Украины.

В то же время документом определяются полномочия национального регулятора устанавливать предельные тарифы на пересылку простых и рекомендованных писем массой до 50 граммов и почтовых карт, а также ввести обязанность по ведению назначенным оператором раздельного учета доходов и расходов по каждой универсальной услуге почтовой связи и отдельно по другим услугам почтовой связи, а также ежегодно проводить аудит результатов раздельного учета доходов и расходов.

Среди прочего проект закона содержит положения об ответственности пользователей, в частности, за убытки, причиненные операторам почтовой связи или третьим лицам вследствие вложения в почтовые отправления предметов, запрещенных к пересылке, или в ненадлежащей упаковке пересылаемого вложения.

Планируется также ввести ответственность операторов почтовой связи перед пользователями за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.