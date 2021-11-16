Телеком

15:00 16.11.2021

"Vodafone Украина" в III кв. увеличила доход на 8%, чистая прибыль превысила 1 млрд грн

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"Vodafone Украина" в III кв. увеличила доход на 8%, чистая прибыль превысила 1 млрд грн

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2021 года получил 5,2 млрд грн дохода, что на 8% выше результатов аналогичного периода прошлого года.

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за указанный период превысила 1 млрд грн (за третий квартал 2020 года - 157 млн грн).

Показатель OIBDA увеличился на 10% и достиг 2,8 млрд грн, маржа OIBDA выросла год к году на 1,0 п.п. и составила 54,4%.

В компании отмечают, что основным фактором роста стало увеличение потребления услуг связи в тарифах voice&data. Также на рост доходов повлияло постепенное восстановление уровня доходов от роуминга.

Капитальные инвестиции "Vodafone Украина" в третьем квартале 2021 года составили 591 млн и в основном они были направлены на развитие инфраструктуры высокоскоростного Интернета. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного Интернета достигли 30,9 млрд грн.

Акцент на развитие сетей 4G и рост количества дата-пользователей отразился на увеличении потребления дата-услуг и, соответственно, ARPU возрос на 9%, до 86,4 грн.

База клиентов "Vodafone Украина" во третьем квартале текущего года выросла незначительно - на 0,1%, до 19 млн пользователей.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

В начале сентября-2021 группа компаний "Vodafone Украина" закрыла сделку по покупке 99,99% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы".

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Теги: #мобильная_связь #доход #vodafone
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