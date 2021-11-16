Vodafone сократил доналоговую прибыль в I финполугодии, но улучшил годовой прогноз

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc по итогам первого полугодия 2022 финансового года сократил доналоговую прибыль, но улучшил годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее доналоговая прибыль в финансовом полугодии, завершившемся 30 сентября, составила 1,28 млрд евро по сравнению с 2,05 млрд евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA в апреле-сентябре выросла на 6,5% - до 7,57 млрд евро.

Полугодовая выручка составила 22,49 млрд евро против 21,43 млрд евро за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики, опрошенные FactSet, ожидали показатель на уровне 22,34 млрд евро.

Выручка подразделения телекоммуникационных услуг сократилась на 2,5% во втором финквартале против роста на 3,3% в первом финквартале.

Согласно прогнозу Vodafone на 2022 фингод, скорректированная EBITDA составит 15,2-15,4 млрд евро по сравнению с прогнозом, сделанным 23 июля, на уровне 15-15,4 млрд евро.

Vodafone выплатит промежуточные дивиденды в размере 4,5 евроцента на акцию, как и годом ранее.

Котировки акций Vodafone в ходе торгов во вторник повышаются на 5,7%. С начала года капитализация компании уменьшилась на 1,7% - до 31,06 млрд фунтов стерлингов.