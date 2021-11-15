"Нафтогаз" интегрирует сервисы Microsoft 365 для повышения цифровой безопасности

НАК "Нафтогаз Украины" проводит интеграцию сервисов Microsoft 365 с использованием облачных технологий и финализирует процесс продления меморандума о сотрудничестве с Microsoft в части цифровизации работы компании, подписанного в декабре 2019 года.

"Microsoft продемонстрировал предыдущий успешный опыт работы в нефтегазовой промышленности и предложил конкретные решения безопасности, которые коррелируются с нашими ограничениями, задачами и IТ-стратегией", – цитируется в сообщении НАК в понедельник директор по информтехнологиям "Нафтогаза" Марина Квашнина.

В "Нафтогазе" сообщили, что ежемесячно его сотрудники проводят в Teams более 1500 встреч, делают 3500 аудио-звонков. 1300 сотрудников пользуются программами Office 365, а защиту коммуникаций обеспечивают сервисы M365.

"Централизация данных происходит в рамках общей цифровой трансформации "Нафтогаза", предусматривающей комплексное внедрение IT-решений во всех сферах работы компании и ее дочерних предприятий", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в НАК отметили, что уже сегодня у бытовых потребителей природного газа есть возможность присоединения к ее тарифным пакетам через приложение "Дия" в онлайн-режиме.

В настоящее время "Нафтогаз" также финализирует процесс продления меморандума о сотрудничестве с Microsoft, подписанного в декабре 2019 года. Документ направлен на дальнейшую трансформацию IТ-инфраструктуры компании и ее бизнес-процессов путем внедрения инновационных решений в области облачных и гибридных технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения, информационной безопасности, оптимизации добычи, управления персоналом и других направлений.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.

В 2018 году был создан "Нафтогаз Цифровые Технологии" (Naftogaz Digital Technologies) - внутренний сервисный IТ-центр, предоставляющий услуги в IТ-сфере для "Нафтогаза" и его "дочек".