В Украине может появиться израильская сеть детских центров компьютерных знаний - Посольство Украины в Израиле

Возможность открытия в Украине сети детских центров компьютерных знаний обсудил посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук с основателем и директором компании Sun Spark Д.Ойриком, генеральным директором партии «Ямина» и депутатом муниципального совета г.Ашдод С.Вайнштейном и бывшим министром абсорбции Израиля, депутатом Кнессета С.Ландвер. Об этом сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Посол посетил детский центр компьютерных знаний, открытый в г.Ашдод компанией Sun Spark. В рамках ознакомления с его учебной базой состоялась беседа посла в упомянутыми лицами. В центре внимания беседы – двустороннее взаимодействие в сфере образования, в частности, начало в областных центрах Украины сети дошкольных учебных заведений, в которых детки будут приобретать первые практические компьютерные знания», - говорится в сообщении.

При этом достигнута договорённость о содействии со стороны Посольства в организации визита израильских специалистов в Украину для презентации их компьютерной учебной программы с целью возможного открытия в Украине подобной сети учебных центров.