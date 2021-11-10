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11:01 10.11.2021

Промышленность заинтересована во внедрении IoT - "Vodafone Украина"

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Промышленность заинтересована во внедрении IoT - "Vodafone Украина"

Украинская промышленность готова к внедрению IoT решений для оптимизации процессов, сообщил директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина" Евгений Булах в ходе запуска "умного" карьера в Горишних Плавнях в среду.

"Мы видим интерес к подобным цифровым инструментам со стороны многих бизнесов. Несколько проектов на стадии активной проработки. Среди наиболее заинтересованных секторов: энергетика, агропромышленность, логистика, порты. Не все готовы инвестировать значительные средства в развертывание своих сетей. Есть проекты, которые реализуются на наших мощностях, на условиях ОПЕХ", - сообщил Булах.

Теги: #vodafone_украина #iot
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