"Vodafone Украина" построил первую в Украине Private Network на территории Еристовского ГОКа

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" построил первую в Украине Private Network по технологии LTE на частоте 5,7 ГГц на территории Еристовского ГОКа, входящего в группу Ferrexpo.

Как сообщается на сайте "Vodafone Украина", в рамках проекта на карьерах группы Ferrexpo построена Private Networks e-LTE, которая дает возможность внедрения решений по автоматизации производства, что уменьшит операционные расходы, обеспечит безопасную добычу и отсутствие персонала на опасных участках работы.

Проект реализован на базе 19 базовых станций, также Ferrexpo, имея статус регионального оператора связи, получила лицензии на владение частот 5,7 GHz.

По словам директора по информационным технологиям и автоматизации Ferrexpo Юрия Арсеньева, стоимость локальной лицензии для работы с LTE частотами измеряется "сотнями, может тысячами гривень".

"На Еристовском ГОКе мы испытали несколько технологий, прежде чем остановиться на этом решении", - подчеркнул он.

По словам Арсеньева, стоимость проекта развертывания Private LTR Network на предприятии - чуть более $1 млн.

Только LTE обеспечивает все заданные нами требования.

Средняя задержка порядка 50-80 миллисекунд, средняя скорость - около 3,5- 4 МБит от каждой единицы техники, поскольку наибольший поток данных идет от техники на сервера.

"На этой сети у нас работают не отдельные датчики, а целые машины. В данном случае у нас управляются несколько буровых станков и мы проводим испытания нескольких единиц беспилотных самосвалов. В ближайшем будущем - мы сейчас обновляем парк существующих машин, - на эту сеть подключим ещё несколько десятков дополнительных единиц техники. В целом на Еристовском карьере эта сеть рассчитана на 100-120 единиц техники", - подчеркнул Арсеньев.

По его словам, на сегодняшний день технологии 4G вполне достаточно для работы на предприятии, но технология 5G даст намного больше возможностей для реализации новых технологий в рамках работы предприятия.

"Мы ждем появления технологии 5G, и, как только она станет доступна для приватного рынка, мы с удовольствием эту технологию испытаем для себя... Мы надеемся, что 5G сможет обеспечить более высокие скорости передачи данных", - подчеркнул Арсеньев.

На предприятии, в частности, запущена самая большая мельница для измельчения железной руды в Украине – одна из самых больших мельниц такого типа в мире. Впервые в отечественной истории производственная линия такого типа и мощности запускалась и настраивалась посредством дистанционного управления. В условиях жесткого карантина специалисты подрядчика – шведско-швейцарской компании АВВ – не имели возможности подключить и настроить оборудование непосредственно на производстве. Поэтому, используя сеть LTE "Vodafone Украина", находившиеся в Украине специалисты настраивали оборудование под удаленным руководством коллег из Швеции с использованием специальных мобильных терминалов.

Private Networks e-LTE "Vodafone Украина" также охватила Полтавский и Еристовский карьеры группы Ferrexpo, где работают беспилотные буровые установки. На каждой установлено по шесть камер, позволяющих дистанционно управлять работой из Центрального диспетчерского центра Еристовского ГОКа.

"Наша задача сегодня – начать формировать экосистему решений для промышленности, в частности, на основе Private Networks, сделать мейнстримом индустриальные решения, способствующие конкурентоспособности не только отдельных предприятий, компаний, но и экономики страны в целом. Важно, что в Украине есть компании, такие как Ferrexpo, продвигающие инновации и партнерство с которыми позволяет на практике раскрыть потенциал Private Networks для промышленного сектора", – комментирует руководитель департамента бизнес рынка "Vodafone Украина" Андрей Федоров.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

В августе 2021 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ПрАО "ВФ Украина" сконцентрировать более 50% телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест").

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.