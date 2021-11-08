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19:26 08.11.2021

США предъявили обвинения украинцу по делу о кибермошенничестве

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США предъявили обвинения украинцу по делу о кибермошенничестве

Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на судебные документы.

Телеканал сообщает, что Васинский, по данным США, совершил около 2,5 тыс. атак с применением программ-вымогателей, и что эти атаки принесли ему $2,3 млн, которые ему заплатили жертвы за разблокировку зараженных программами систем.

Кроме того, в документах суда говорится, что США считают, что Васинский и его сообщники написали вредоносное ПО, которое впервые применили в апреле 2019 года, и регулярно обновляли его.

Жертвами ПО стали, по данным Минюста, 10 американских компаний в восьми штатах, названия компаний не приводятся.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Минюст планирует выдвинуть обвинения Васинскому и гражданину России Евгению Полянину.

Васинскому 22 года, он задержан в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции. Полянину - 28 лет, он находится на свободе. Предположительно, эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.

Теги: #сша #фбр #обвинения #хакер
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