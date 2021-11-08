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12:05 08.11.2021

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

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"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

Государственный портал и приложение "Дия" завершил переход в режим работы Active-Active на базе двух частных дата-центров GigaCloud и DeNovo, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграм-канале 6 ноября.

В результате этих работ "Дия" будет работать на базе двух, географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими линками и работать в режиме Active-Active.

"Также, совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Минцифры строит государственный дата-центр, который будет использоваться для резервирования критических государственных информационных систем и реестров. Планируем достроить до конца года",- сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минцифры.

Команда "Дии" ускорила переход на новую отказоустойчивую инфраструктуру и завершила его на два месяца раньше запланированного.

Как сообщалось в апреле, в результате этих работ "Дия" будет работать на базе двух, географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими линками и работать в режиме Active-Active.

Теги: #дата_центр #дия
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