В Telegram появится платная функция отключения рекламы

Платную функцию отключения официальных рекламных объявлений в Telegram планируется запустить в ноябре, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

"Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце", - написал Дуров.

По его словам, эта функция может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую поддерживать развитие Telegram.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое - при условии достаточной стоимости показа - приведет к отсутствию объявлений в этом канале", - добавил Дуров.

В конце октября Павел Дуров анонсировал запуск рекламной платформы в мессенджере Telegram. Сообщалось, что рекламные сообщения, ограниченные 160 символами, будут демонстрироваться в крупных общедоступных Telegram-каналах, у которых более чем 1 тыс. подписчиков.