Телеком

19:23 04.11.2021

Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

3 мин читать
Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию на заседании в четверг рассмотрел результаты внеплановых проверок ООО "Наш 365" (телеканал "НАШ") и ООО "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ"), которые проводились в безвыездном формате 17 сентября.

Как сообщается на сайте Нацсовета, по результатам рассмотрения было решено обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365". Также было решено обязать ООО "Наша Прага" выплатить 25% суммы лицензионного сбора в качестве штрафа.

"Национальный совет рассмотрел результаты внеплановых проверок… которыми проанализировал эфир компаний за 28–31 июля и 1–2 августа. В эти дни лицензиаты неоднократно распространяли передачу "Важное" с участием Елены Бондаренко, допустившей высказывания вражды к той части населения страны, говорящей на украинском языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производителем телепередачи "Важное", как показал копирайт в конце телепередачи на "Макси-ТВ", является ООО "НАШ 365" по заказу ООО "Наша Прага".

"Передача "Важное" из интервью политика Елены Бондаренко транслировалась на обоих телеканалах в прямом эфире 28 июля, а дальше в последующие дни – еще семь раз в повторе без какой-либо редакционной модерации. Гость программы употребила в собственной речи украинофобную лексику – "украиноязычные насильники", "русскоязычных людей… не признают… никем…, это непонятно кто", "не русскоязычные забирали права у украиноязычных людей, а постоянно это было в отношении русскоязычных людей. Т.е. всегда ущемляли права только одной большой языковой общины", "не останется тех, кто должен говорить на этом языке". Агрессивные деяния, "языковое насилие", "языковая дискриминация", лишение прав одной части людей Украины ("русскоязычных людей") приписывалось той части людей Украины, которая владеет и употребляет в общении украинский язык", - подчеркивают в регуляторе.

Там уточняют, что формат передачи (интервью) не лишает работников телерадиоорганизаций обязанности соблюдать нормы законодательства о прекращении правонарушения в эфире.

"Кроме того, уставами лицензиатов предусмотрено требование к работникам телерадиокомпаний по объективности, точности, беспристрастности и сбалансированности подачи информации. Ведущие Артем Никифоров и Ангелина Пычик не пытались сбалансировать односторонность высказанной Е. Бондаренко во время интервью позиции. Во время повторной трансляции передачи в записи работники телерадиоорганизаций также не приняли меры, чтобы пресечь правонарушения", - отмечают в Нацсовете.

Там добавляют, что в высказываниях Бондаренко были использованы технологии разжигания вражды, непропорциональное обвинение, негативная стереотипизация и создание негативного образа Украины и украинцев в глазах мирового сообщества, а также запугивание фейковыми угрозами.

"Также имели место демонстрация пренебрежения государственным языком Украины и как следствие украинской государственностью, унижение национальной чести и достоинства, поскольку произошло отождествление овладения и использование украинского языка с антисоциальным поведением и преступлением", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что факты публичных высказываний в эфире ООО "НАШ 365" с признаками языка ненависти уже неоднократно были зафиксированы Национальным советом, за это компания получала штрафную санкцию.

"Поэтому своим сегодняшним решением регуляторный орган признал еще и факт неустранения лицензиатом нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" после применения санкции штрафа. Руководствуясь частью тринадцатой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "НАШ 365". – резюмируют в регуляторе.

Теги: #телеканал #иск #нацсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:59 03.11.2021
ОПОРА готовит иск в суд по выборам городского головы в Харькове - Айвазовская

ОПОРА готовит иск в суд по выборам городского головы в Харькове - Айвазовская

14:20 22.10.2021
Нардеп инициировал рассмотрение в профильном комитете иска "Нибулона" к ЧАО "Райз" о долге за урожай

Нардеп инициировал рассмотрение в профильном комитете иска "Нибулона" к ЧАО "Райз" о долге за урожай

20:34 13.10.2021
Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

12:55 13.10.2021
НБУ пока не получал иск Фирташа о признании противоправной бездеятельности регулятора по непринятию мер для уплаты налогов

НБУ пока не получал иск Фирташа о признании противоправной бездеятельности регулятора по непринятию мер для уплаты налогов

16:23 30.09.2021
Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "ДОМ" из-за показа карты с Крымом, где полуостров - часть РФ

Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "ДОМ" из-за показа карты с Крымом, где полуостров - часть РФ

15:33 26.09.2021
Нардеп Шуфрич стал владельцем 60% "Первого Независимого" телеканала

Нардеп Шуфрич стал владельцем 60% "Первого Независимого" телеканала

12:16 22.09.2021
Трамп подал в суд на племянницу и The New York Times из-за статьи о его финансах и налогах

Трамп подал в суд на племянницу и The New York Times из-за статьи о его финансах и налогах

08:40 17.09.2021
Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев

Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев

20:51 01.09.2021
"Евросолидарность" в Верховном суде выиграла дело по иску Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации

"Евросолидарность" в Верховном суде выиграла дело по иску Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации

18:22 27.08.2021
ПриватБанк завершил вручение израильского иска в Украине экс-владельцам банка

ПриватБанк завершил вручение израильского иска в Украине экс-владельцам банка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

Потребность финансирования Госспецсвязи превышает 10 млрд грн/год, реальные поступления - около 40%

Хакеру, создавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации

Рада намерена создать нового регулятора для отрасли Интернета и мобильной связи

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

Мининфраструктуры запустило в тестовую работу электронные сервисы для моряков

lifecell сообщает о готовности к запуску упрощенной процедуры переноса номеров

Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через "Дию"

Интернет-ресурс "Белсат" признан экстремистским формированием в Беларуси

Разработчики IТ-дочки "Vodafone Украина" IT SmartFlex запатентовали новый способ идентификации пользователей в Интернете

Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Для производства собственного контента украинские ОТТ-платформы должны увеличить средний чек - SWEET.TV

Около 10 млн домохозяйств в Украине пользуется телеконтентом бесплатно - SWEET.TV

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА