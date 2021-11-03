Телеком

18:05 03.11.2021

Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через "Дию"

1 мин читать
Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через "Дию"

Кабинет министров Украины внедрил возможность внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) подавать через портал "Дия" заявления о денежной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

В проекте решения отмечается, что в настоящее время внутренне перемещенные лица вынуждены подавать полный пакет документов для назначения такой помощи на следующий шестимесячный срок, фактически дублируя документы и информацию, которая уже находятся во владении субъекта предоставления административных услуг, что не соответствует действующему законодательству в сфере предоставления таких услуг.

Документом внедряется подача такими лицами заявления о назначении денежной помощи на следующий шестимесячный срок при отсутствии изменений, которые влияют на ее назначение, или заявления о прекращении выплаты помощи в электронной форме на портале "Дия" по декларативному принципу.

Кроме того, предусматривается проверка в режиме реального времени наличия лица, которое подает заявление в электронной форме, программными средствами портала, и членов его семьи в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах путем электронного информационного взаимодействия с использованием информационных систем Минсоцполитики с указанной базой.

Теги: #впл #дия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 03.11.2021
Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

17:43 03.11.2021
Кабмин предоставил переселенцам возможность оформлять помощь для покрытия расходов на проживание через "Дию"

Кабмин предоставил переселенцам возможность оформлять помощь для покрытия расходов на проживание через "Дию"

13:47 03.11.2021
В Харькове задержан 17-летний создатель фейковой "Дии", распространявший подделку в соцсетях

В Харькове задержан 17-летний создатель фейковой "Дии", распространявший подделку в соцсетях

01:19 03.11.2021
Ковидный сертификат в "Дие" доступен для украинцев с паспортом старого образца

Ковидный сертификат в "Дие" доступен для украинцев с паспортом старого образца

14:26 02.11.2021
Для получения COVID-сертификата в приложении "Дия" украинцам больше не нужна электронная подпись

Для получения COVID-сертификата в приложении "Дия" украинцам больше не нужна электронная подпись

15:36 01.11.2021
Украинцы за последние 4 дня сгенерировали в "Дии" миллион COVID-сертификатов

Украинцы за последние 4 дня сгенерировали в "Дии" миллион COVID-сертификатов

12:14 01.11.2021
Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

19:20 28.10.2021
Хакеру, создавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации

Хакеру, создавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации

17:07 27.10.2021
Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

10:40 27.10.2021
Создателем фейковой копии "Дии" оказался 21-летний молодой человек

Создателем фейковой копии "Дии" оказался 21-летний молодой человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

Потребность финансирования Госспецсвязи превышает 10 млрд грн/год, реальные поступления - около 40%

Хакеру, создавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации

Рада намерена создать нового регулятора для отрасли Интернета и мобильной связи

В работе Facebook и Instagram вновь наблюдается сбой

ПОСЛЕДНЕЕ

Интернет-ресурс "Белсат" признан экстремистским формированием в Беларуси

Разработчики IТ-дочки "Vodafone Украина" IT SmartFlex запатентовали новый способ идентификации пользователей в Интернете

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Для производства собственного контента украинские ОТТ-платформы должны увеличить средний чек - SWEET.TV

Около 10 млн домохозяйств в Украине пользуется телеконтентом бесплатно - SWEET.TV

Потребность финансирования Госспецсвязи превышает 10 млрд грн/год, реальные поступления - около 40%

Госспецсвязи планирует в 2022г завершить процесс создания защищенной телекомсети для госорганов

Тестовую зону 5G открыли в Киеве, в ближайшее время подобный центр планируют открыть в Харькове

Кабмин передал имущественные комплексы госкиностудий от Минкультуры в управление Госкино

"Киевстар" за 9 мес. увеличил доход на 14,9%, EBITDA - на 14,6%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА