Разработчики IТ-дочки "Vodafone Украина" IT SmartFlex запатентовали новый способ идентификации пользователей в Интернете

Разработчики по IT SmartFlex, дочерней компании "Vodafone Украина", Анатолий Медведчук и Игорь Шкурко изобрели новый способ идентификации пользователей в Интернете и получили патент на свое изобретение.

Как сообщила пресс-служба мобильного оператора в понедельник, этот способ позволяет идентифицировать интернет-пользователя по мобильному номеру (MSISDN), не спрашивая авторизацию на сайте по имени, пароль и т.д. По сравнению с введением логина/пароля такой способ более безопасен и улучшает клиентский опыт. Пользователю не нужно предпринимать никаких действий для авторизации, а информация на сайте или в приложении будет отображаться в соответствии с его потребностями и интересами.

Идентификация происходит путем включения MSISDN в заголовок HTTPS-запросов браузера пользователя через мобильную сеть.

"Огромное количество мобильных приложений, установленных на устройствах, активное использование мобильных транзакций, Интернета и онлайн-сервисов, предоставляющих пользователям разнообразные услуги, а также связанные с этим проблемы безопасности требуют усовершенствования или даже замены традиционных методов идентификации, связанных с вводом имени пользователя и пароля, на простые и безопасные одновременно", - приводятся в сообщении слова директор IT SmartFlex Николая Тракнова.

В "Vodafone Украина" отмечают, что в настоящее время существуют способы идентификации онлайн-пользователей в сети с помощью чтения файлов cookie, отслеживания IP-адреса и т.п., которые также не требуют от пользователя дополнительных действий, связанных с вводом данных. Однако, несмотря на сравнимую простоту таких способов, они недостаточно точны и надежны. Более надежными способами является идентификация с использованием уникальных параметров мобильного устройства и/или абонента.

"Разработка IT SmartFlex позволяет использовать не только мобильный телефон, но и любое другое устройство, обеспечивающее доступ в Интернет с помощью сим-карты. Такая идентификация может использоваться в сетях мобильной связи: 2.5(EDGE), 3G, 4G, 5G", - указано в сообщении.

По данным мобильного оператора, технологию можно применять на порталах самообслуживания, корпоративных порталах, официальных сайтах телеком-провайдеров и в персональных веб-кабинетах. Данный способ идентификации уже работает на сайте "Vodafone Украина" при использовании сервисов самообслуживания.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" открыл собственную IT-компанию - IT SmartFlex, специализирующееся как на разработке готовых решений для материнской компании, так и для рынка услуг digital-провайдеров в марте 2019 года.