Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дии" - теперь для этого не нужно электронной подписи, в частности, и "Дия.Подпись", для которой нужно было подтверждение личности с помощью Photo ID.

Как сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, теперь для получения сертификата достаточно будет согласия пользователя. Как на портале, так и в приложении "Дия" достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, для чего его необходимо обновить.