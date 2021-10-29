Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) в начале торгов в пятницу достигла $2,44 трлн, что позволило компании обогнать по этому показателю Apple Inc. (SPB: AAPL) впервые более чем за год - с начала июля прошлого года.

Котировки акций Microsoft растут на 1%. В то время бумаги Apple подешевели с открытия рынка на 3%, в результате чего капитализация компании снизилась примерно до $2,41 трлн, сообщает MarketWatch.

Одной из причин этого стала хорошая отчетность за прошедший квартал Microsoft и слабые результаты Apple.

Производитель iPhone и Mac увеличил выручку на 29% в четвертом финансовом квартале, который завершился 25 сентября, до рекордного для этого периода значения, однако показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий рынка. Apple недополучила выручку в размере $6 млрд из-за проблем в глобальных цепочках поставок и предупредила, что в текущем финквартале последствия данного фактора могут оказаться еще более серьезными.

Microsoft увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале (июль-сентябрь) на 48% - до рекордных $20,5 млрд. Выручка выросла на 22% и достигла $45,3 млрд, в то время как консенсус-прогноз составлял $44 млрд.

Рыночная стоимость Apple с начала текущего года выросла на 15%, Microsoft - на 46%. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average увеличился за этот период на 17%.

Microsoft и Apple сейчас являются единственными американскими компаниями, капитализация которых превышает $2 трлн.