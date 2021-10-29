Телеком

16:21 29.10.2021

Около 10 млн домохозяйств в Украине пользуется телеконтентом бесплатно - SWEET.TV

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Около 10 млн домохозяйств в Украине пользуется телеконтентом бесплатно - SWEET.TV

Около 10 млн домохозяйств в Украине пользуется цифровым эфиром Т2 и пиратскими сервисами, следует из подсчета украинского онлайн-кинотеатра SWEET.TV.

"В Украине сейчас около 10 млн домохозяйств, которые смотрят телеканалы и фильмы через бесплатные источники - это Т2 и пиратские сервисы... Кроме того, есть проблема, что украинцы в принципе не понимают, что используют пиратские сервисы и просмотр рекламы на таких сайтах не приравнивается к легальной покупке контента. Многие даже не думают о том, что просмотр контента на пиратских сайтах — это незаконно", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор SWEET.TV Александр Резунов.

По его словам, большая часть украинцев при покупке нового телевизора даже не получает предложение подписаться на легальный сервис интернет-телевидения потому, что почти половина техники покупается в небольших, местных магазинах.

Все это, по мнению Резунова, сильно тормозит развитие рынка платного телевидения в стране.

"В Т2 бесплатно транслируются каналы медиагрупп, которые показывают дорогой голливудский контент. В то же время ОТТ-сервисы должны платить роялти за размещение каждого канала и каждой единицы контента на своих платформах. Такой подход к наполнению Т2 трансляции значительно тормозит развитие рынка платного контента. На месте медиагрупп я бы задумался, стоит ли бесплатно транслировать свой дорогой контент", - подчеркнул он.

Директор SWEET.TV также подчеркнул, что пиратские ресурсы финансируются в основном за счет рекламодателей и поддерживаются за счет интереса потребителей. А значит, стоит ввести ответственность за размещение рекламы на пиратских сервисах, а также ответственность за просмотр пиратских видео - как это уже работает в большинстве стран Европы и в США.

По его словам, чтобы бороться с пиратсвом, SWEET.TV стал членом антипиратской инициативы "Чистое небо", а также членом наблюдательного совета по вопросам медиа и коммуникаций Американской торговой палаты в Украине.

SWEET.TV - украинская ОТТ-платформа, на которой представлены более 260 телеканалов, в том числе в HD и 4K, продукты Disney, Pixar, DreamWorks и др.

У платформы заключены прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony и другими международными производителями контента по дубляжу и озвучиванию медиапродуктов именно для территории Украины, а не для СНГ. Сервис создает украиноязычный дубляж и озвучивание для культовых голливудских фильмов в проекте "Hollywood на украинском языке".

Теги: #телевидение #sweettv #резунов
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