Телеком

11:19 29.10.2021

Потребность финансирования Госспецсвязи превышает 10 млрд грн/год, реальные поступления - около 40%

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Потребность финансирования Госспецсвязи превышает 10 млрд грн/год, реальные поступления - около 40%

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины отмечает необходимость в дофинансировании своей работы.

"Если в цифрах, то потребность финансирования органа превышает 10 млрд грн в год. Мы получаем из бюджета порядка 4 млрд грн. В 2020 году развитие было профинансировано на 12%, в этом – на 28%. В 2019 году из-за кризиса многое было недофинансировано. Часть наших систем на какое-то время потеряли лицензии и "превратились в тыкву". Только в 2021 году все удалось восстановить и благодаря помощи вице-премьера и президента мы смогли выйти на минимально необходимый уровень", - заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

По его словам, недофинансирование является большой проблемой для Госспецсвязи.

"И киберзащита, и правительственная связь – это те сферы, о которых никто не помнит, когда все хорошо работает. Но как только что-то случается, все об этом вспоминают, и только тогда слышат, что нужны еще деньги и нужно хоть как-то дофинансировать Службу", - подчеркнул он.

Щиголь также отметил проблему с кадровым потенциалом, основывающуюся на недостаточном уровне зарплат для киберспециалистов.

"Почти 90% людей, которые занимаются киберзащитой в нашей структуре, - это выпускники нашего ВУЗа. Курсанты после завершения обучения должны отработать в государственных структурах как минимум пять лет. И ключевая проблема - как сделать так, чтобы они остались после первого срока контракта. Ведь несмотря на поднятие в этом году зарплаты в Службе на 20% мы все равно не дотягиваем до минимальной зарплаты в отрасли", - подчеркнул он.

Теги: #щиголь #госспецсвязи
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