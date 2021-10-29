Телеком

10:35 29.10.2021

Госспецсвязи планирует в 2022г завершить процесс создания защищенной телекомсети для госорганов

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Госспецсвязи планирует в 2022г завершить процесс создания защищенной телекомсети для госорганов

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины рассчитывает в течение года завершить процесс создания Национальной телекоммуникационной сети для госорганов.

Как заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, вопрос защищенности органов государственной власти – одна из проблем, которую Госспецсвязи на данный момент решает организационным способом.

"У нас есть защищенные узлы доступа, через которые обязаны работать все органы государственной власти. В то же время в прошлом году была построена и введена в промышленную эксплуатацию национальная коммуникационная сеть, которая находится в оперативном управлении Госспецсвязи. Однако лишь в этом году были приняты нормативные документы, которые обязывают все органы подключиться к ней", - отметил он.

По состоянию на конец октября 2021 года к этой системе уже подключены более 90 объектов.

"Следующий этап – подключение всех регионов к сети. Планируем в ближайший год завершить создание этой системы. Параллельно будут идти работы по созданию Национального центра резервирования данных. Это будет еще один из этапов обеспечения защиты государственных реестров и доступа к ним", - подчеркнул Щиголь.

Теги: #связь #госорганы #госспецсвязи
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