Кабмин передал имущественные комплексы госкиностудий от Минкультуры в управление Госкино

Кабинет министров передал имущественные комплексы государственных киностудий Министерства культуры и информационной политики в управление Государственного агентства по вопросам кино.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

В частности, Кабмин передал Госкино имущественные комплексы государственных предприятий "Национальная киностудия художественных фильмов им. Александра Довженко", "Украинская студия документальных фильмов", "Центр инновационных экранных и информационных технологий" и "Национальная кинематика Украины".

Также Госкино переданы полномочия по управлению корпоративными правами государства на "Одесскую киностудию".

Кроме того, Госкино в трехмесячный срок должно утвердить стратегический план развития переданных предприятий.