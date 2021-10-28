Телеком

10:19 28.10.2021

"Киевстар" за 9 мес. увеличил доход на 14,9%, EBITDA - на 14,6%

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"Киевстар" за 9 мес. увеличил доход на 14,9%, EBITDA - на 14,6%

Мобильный оператор "Киевстар" в третьем квартале 2021 года увеличил общий доход на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 7,275 млрд грн; в целом за девять месяцев общий доход компании составил 21,211 млрд грн, что на 14,9% больше, чем за девять месяцев 2020 года, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Согласно обнародованным данным, за третий квартал "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 11,4% к аналогичному прошлогоднему периоду – до 4,915 млрд грн. При этом маржа EBITDА сократилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) - до 67,6%.

За девять месяцев показатель EBITDA увеличился на 14,6% и составил 14,357 млрд грн.

Доходы от услуг мобильной связи в третьем квартале увеличились на 11,5% - до 6,766 млрд грн, за девять месяцев - на 14,7% до 19,720 млрд грн.

Кроме того, оператор отметил, что в третьем квартале 2021 года использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 19,8% в сравнении с третьим кварталом 2020 года, до 7 Гб. Увеличилось также использование услуг международного роуминга, в том числе передачи данных. Количество абонентов, которые используют услуги 4G, увеличилось на 31,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 11,6 млн.

Абонентская база в третьем квартале 2021 года выросла на 1,8% и составила 26,3 млн. Абонентская база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 9,5%, до 1,18 млн пользователей.

Капитальные расходы "Киевстара" увеличились за указанный отчетный период на 10,7% в сравнении с третьим кварталом 2020 года и составили 1,190 млрд грн. Средства были направлены на строительство сетей 4G в отдаленных и малонаселенных районах и на покрытие связью 4G основных автомобильных трасс международного значения. По данным компании, в целом за девять месяцев капитальные затраты "Киевстара" составили 3,729 млрд грн (+3,6%).

Для улучшения качества услуг оператор внедрил технологию SON (self-organizing network) - технологическое решение, которое в автоматическом режиме оптимизирует работу базовых станций мобильной связи.

В третьем квартале 2021 года "Киевстар" перечислил в госбюджет 2,5 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи, отмечается в сообщении компании.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2020 года пользовались около 25,9 млн абонентов мобильной связи и около 1,1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #доход
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