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16:22 23.10.2021

Французская компания по киберзащите Thales вскоре откроет офис в Украине - Минцифры

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Французская Thales, специализирующаяся на разработке высокотехнологичной продукции для обороны и безопасности, аэрокосмической промышленности и транспортировки намерена открыть офис в Украине, сообщается в телеграмм-канале Министерства цифровой трансформации в субботу.

У Thales уже есть офисы и научно-исследовательские центры в 56 странах мира.

Во время встречи Михаила Федорова с представителями компании Thales в Париже, стороны обсудили создание цифровых документов и кибербезопасности на основе искусственного интеллекта.

"Представители компании рассказали, как в Украине можно улучшить сферу киберзащиты, качественно выявлять и противодействовать киберугрозам. Thales активно работает над открытием офиса в Украине и уже назначили директора", - отмечается в сообщении Минцифры.

Теги: #минцифры #киберзащита #thales
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