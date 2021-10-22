"Киевстар" запустил комплекс сервисов для киберзащиты для бизнес-клиентов

Мобильный оператор компания "Киевстар" запустил услугу по киберзащите для бизнес-клиентов.

Как отмечается в сообщении оператора в пятницу, в комплекс сервисов для киберзащиты, доступных для бизнес-клиентов "Киевстар", вошли инструменты, разработанные ведущими поставщиками решений в сфере информационной защиты – Fortinet и Barracuda.

"Киберзащиту от "Киевстар" могут использовать любые компании, независимо от индустрии, формы собственности или размера: государственные учреждения, банки, финансовые организации, IT-бизнес, промышленность, компаний, которые работают с персональными данными, сервисные предприятия, ритейл, стартапы и другие", - отмечается в сообщении оператора.

В зависимости от потребностей и приоритетов компаний, каждое из решений оператор может предоставлять отдельно или в комплексе с другими инструментами для кибербезопасности.

"Это поможет не только защитить инфраструктуру, но и оптимизировать ее", - подчеркивают в "Киевстаре".

Функционал инструментов для киберзащиты от "Киевстар" позволяет организовать:

- защиту корпоративной почты (Email Security) от вредоносного программного обеспечения, фишинговых атак, спама и других киберугроз;

- защиту от разноуровневых атак, фильтрацию корпоративного трафика (Next Generation Firewall);

- защиту веб-приложений (Web Application Firewall (WAF)) от вредоносного трафика из интернета;

- защиту корпоративной сети (Network Access Control (NAC)) от неавторизованных пользователей и злоумышленников;

- работу систем защиты данных для анализа поведения пользователей (User and Entity Behavioral Analytics (UBA / UEBA));

- защиту конечных точек (Endpoint Security) ИТ-инфраструктуры компании (серверов, ПК, ноутбуков, смартфонов) от известных и неизвестных атак.

Решения от "Киевстар" работают в любой среде: в облаке, на виртуальной машине или на имеющемся оборудовании компании. Они совместимы с другими сервисами для информационной защиты и могут сочетаться с ними.

Как сообщалось, ранее "Киевстар" предложил бизнес-клиентам сервис AntiDDoS.