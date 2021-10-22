Рада ратифицировала соглашение с ЕБРР о развитии логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

Верховная Рада 21 октября ратифицировала гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпошта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщается на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №0123 поддержали в целом в четверг 280 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Принятый документ ратифицирует гарантийное соглашение, согласно которому ЕБРР профинансирует проект по развитию логистической сети и сельских отделений "Укрпошты", предоставив EUR63 млн.

"Ровно год назад мы подписали кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на EUR63 млн, которые пойдут на передвижные отделения, обновление IТ и роботизированное оборудование для новых сортировочных центров. И вот спустя ровно год кредитное соглашение ратифицировано Верховной Радой. Благодарю Офис Президента Украины и 280 депутатов за поддержку", - написал гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook утром в пятницу.

Он также отметил, что за этот год компании удалось вывести в работу большую часть передвижных отделений и начать строительство сортировочных центров.

Как ожидается, реализация проекта "Сельское отделение" обеспечит обновление модели работы почтовых отделений в селах с населением менее 1 тыс. человек.

Как сообщалось, гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпошта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития было подписано в ноябре 2020 года.