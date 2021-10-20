Телеком

18:02 20.10.2021

Курс биткойна достиг очередного рекорда, превысив отметку в $66000

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Курс биткойна достиг очередного рекорда, превысив отметку в $66000

Курс биткойна достиг очередного рекорда на торгах в среду на фоне запуска первого биткойнового ETF, превысив апрельский максимум в $64888,99.

Стоимость криптовалюты на 17:45 КСК составляет $66433, свидетельствуют данные Coindesk. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $66521.

Криптовалютные компании с 2013 года неоднократно пытались получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биткойновых ETF, однако регулятор всегда отклонял их заявки, и тот факт, что регулятор, наконец, одобрил заявку ProShares, является важнейшим событием для отрасли. Запуск такого ETF повышает легитимность криптовалют и облегчает инвестиции в этот рынок для институциональных инвесторов.

"Это начало нормализации рынка криптоввалют, - отмечает CEO платформы по торговле акциями и криптовалютами Webull Энтони Денье. - Воодушевление витает в воздухе, и оно совершенно оправданно".

Теги: #биткойн #рекорд
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