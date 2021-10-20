Телеком

15:31 20.10.2021

Редакция "Суспільного" считает недопустимыми попытки любой политсилы влиять на формирование состава участников шоу "Зворотний відлік"

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Редакция "Суспільного" считает недопустимыми попытки любой политсилы влиять на формирование состава участников шоу "Зворотний відлік"

Редакция общественного вещателя считает недопустимыми попытки представителей любой политической силы прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший".

Об этом говорится в официальном заявлении "Суспільного" касательно инцидента с отказом нардепов из "Слуги народа" от участия в ток-шоу "Зворотний відлік" на UA: Перший.

"Общественное вещание - крупнейшая независимая медиакомпания в Украине, которая не зависит от олигархов и политиков, не обслуживает никакие государственные органы или политические структуры. Общественный вещатель работает исключительно в интересах всех граждан нашей страны и подотчетен только гражданскому обществу", - говорится в заявлении.

В нем уточняется, что редакционная политика Общественного вещателя в целом и общественно-политического ток-шоу "Зворотний відлік" в частности основывается на указанных принципах.

"Именно поэтому редакция ток-шоу регулярно (программа выходит по понедельникам) приглашает к участию в эфире как представителей власти, так и представителей парламентской оппозиции", - отмечают журналисты.

Они добавляют, что отсутствие в эфире представителей партии "Слуга народа" в программе от 18 октября - это не решение редакции ток-шоу "Зворотний відлік", а решение представителей парламентской фракции.

Уточняется, что депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября.

"Считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", - подчеркивается в заявлении.

Ранее журналистка, ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в оказании политического давления на журналистов редакции шоу.

В Фейсбуке она написала, что указанное давление осуществляется в виде контроля со стороны ОП за присутствием нардепов от "Слуги народа" на эфирах программы, а также в выдвижении ультиматумов относительно их участия.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения и подчеркнул, что в ОП отсутствуют какие-либо запреты для представителей власти, в том числе, для народных депутатов из фракции "Слуга народа" на посещение эфиров телеканалов.

Позднее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, а также приглашать гостей на эфиры, однако определяющим фактором при этом является соблюдение профессиональных стандартов и интересы аудитории.

 

Теги: #заявление #суспильне
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