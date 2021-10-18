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12:07 18.10.2021

"Vodafone Украина" присоединился к президентскому проекту "Новое село"

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"Vodafone Украина" присоединился к президентскому проекту "Новое село"

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" присоединился к президентской программе "Новое село".

Как сообщил оператор в понедельник, пилотный проект "Новое село" стартовал в Шульгинской территориальной громаде Луганской области, где "Vodafone Украина" внедрил ряд решений в сфере связи и цифровизации.

Оператор расширил на Шульгинку и окрестные села покрытие 4G (LTE900) и присоединил громаду к туристическому проекту Find&Follow.

Кроме того, в помещении Центра культурных услуг оператор разместил экспресс-тестирование цифровых знаний, разработанное специалистами "Vodafone Украина", Министерства цифровой трансформации, Международного фонда избирательных систем (IFES) и ОБСЕ.

"Тест позволяет не только быстро проверить уровень своей цифровой грамотности, но и получить новые знания, поскольку содержит разъяснения, подготовленные специалистами, по каждому вопросу темы: безопасное пользование интернетом, социальные сети и мессенджеры, проверка достоверности информации, мобильное мошенничество и общая защита информации", - отмечает оператор.

Пилотный проект в Шульгинской территориальной громаде Луганской области начат в июне и реализован в течение трех месяцев. Пилотный проект комплексного здания предусматривает перечень таких сервисов: Центр предоставления административных услуг, почтовое отделение, аптечный пункт, магазин продовольственных товаров, мгазин мобильной связи Vodafone, летний кинотеатр, сквер, детские площадки и первый в Украине Центр культурных услуг для общины, являющийся сельским клубом нового формата.

Программа "Новое село" усилит устойчивость территориальных громад, приблизит государственные услуги к пользователям в громадах, что поможет охватить дополнительные потребности населения, повысит инвестиционную привлекательность территорий, стимулирует социально-экономическое развитие регионов Украины.

Как сообщалось, "Нова Пошта" инвестировала 16 млн грн в открытие административного хаба для ОТГ в Шульгинке Луганской области.

Теги: #vodafone_украина #проект
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