Телеком

12:03 18.10.2021

Facebook наймет 10 тыс. новых сотрудников в Евросоюзе для создания "метавселенной"

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Facebook наймет 10 тыс. новых сотрудников в Евросоюзе для создания "метавселенной"

Американская Facebook Inc. планирует нанять около 10 тыс. новых работников в Евросоюзе в течение следующих пяти лет для работы над проектом по созданию "метавселенной".

Как говорится в сообщении компании, Facebook наймет высококвалифицированных инженеров в странах, входящих в ЕС, преимущественно в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии.

В компании отметили, что решение нанять новых сотрудников в ЕС отражает уверенность Faсebook в силе европейского технологического сектора и потенциала профессионалов региона.

О проекте по созданию "метавселенной", представляющей собой виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться друг с другом, используя очки виртуальной реальности, CEO и основатель Faсebook объявил этим летом. В прошлом месяце компания сообщила о запланированных инвестициях в проект в размере $50 млн, отметив, что на его разработку может уйти около 10-15 лет.

Котировки акций Facebook выросли на 0,2% в ходе дополнительных торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная капитализация компании увеличилась на 18,9% и составляет на данный момент около $915,6 млрд.

Теги: #планы #facebook
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