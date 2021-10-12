ЕС и Украина усилят сотрудничество в борьбе с кибератаками - президент Европейского совета

Европейский Союз и Украина усилят сотрудничество в борьбе с кибератаками, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Относительно военного сотрудничества. Действительно мы считаем, что возможно также усилить сотрудничество в этой сфере. Например, я привел пример сотрудничества относительно кибератак. Важно развивать больше общего опыта, базируясь на опыте этой страны. Потому что каждый день здесь происходят кибератаки. То же самое происходит на европейском уровне", - заявил Мишель на брифинге во вторник в Киеве по итогам 23-го саммита Украина–ЕС.

Он отметил, что ЕС решил отправить миссию в Украину, чтобы лучше понять, какие конкретные проекты Украина и ЕС могут развивать вместе, особенно в сфере военного образования, военных тренировок.