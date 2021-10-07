"Нова Пошта Глобал" ввела обратную тарификацию от веса для отправлений собственной доставки заграничных товаров

"Нова Пошта Глобал" (входит в группу компаний "Нова Пошта") изменила тарификацию для сервиса доставки из зарубежных интернет-магазинов NP Shopping.

"Учитывая рост интереса украинских покупателей к зарубежному онлайн-шопингу, компания предложила выгодные условия тарификации: чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе. Сейчас это США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания", - отмечается в сообщении компании в четверг.

Так, согласно обновленным тарифам, доставка посылки из американских интернет-магазинов весом до 1 кг обойдется клиенту в $5 за полкилограмма; для посылки весом от 1 до 5 кг - $3,80 за 0,5 кг, а посылки весом более 5 кг будут доставляться по тарифу в $3,6 за полкилограмма.

Как сообщалось, ранее группа компаний "Нова Пошта" заявила о запуске собственной авиакомпанию Supernova Airlines, которая будет иметь собственный флот, подчиняться компании "Нова Пошта Глобал" и будет доставлять международные грузы.