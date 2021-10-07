Телеком

12:35 07.10.2021

Аукцион по продаже 5G-частот должен состояться в Украине в 2022 году - Федоров

1 мин читать
Аукцион по продаже 5G-частот должен состояться в Украине в 2022 году - Федоров

Аукцион по продаже 5G-частот пройдет в Украине в 2022 году, анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы уже запустили научно-исследовательскую работу. В следующем году планируем на тендерах разыграть частоты (5G - ИФ) между операторами", - сказал он в ходе Киевского международного экономического форума в четверг.

По словам Федорова, активное внедрение данной технологии связи в крупных городах страны начнется через два года.

"Полагаю, что, во-первых, сначала это будет наиболее актуально для промышленности, а дальше - уже крупные города, промышленные центры подхватят, и постепенно 5G будет распространяться на всю страну", - сказал он.

Теги: #5g #федоров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 01.09.2021
Федоров выступает за открытие представительств Google и YouTube в Украине

Федоров выступает за открытие представительств Google и YouTube в Украине

11:38 20.08.2021
Решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС вступило в силу

Решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС вступило в силу

14:12 11.08.2021
Минцифры заявило о начале подключения Украины к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов

Минцифры заявило о начале подключения Украины к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов

15:28 10.08.2021
Госспецсвязи исследует возможность запуска 5G в диапазоне 700 МГц

Госспецсвязи исследует возможность запуска 5G в диапазоне 700 МГц

15:01 16.07.2021
Минцифры будет сотрудничать с Amazon Web Services для развития облачных технологий в Украине и цифровой трансформации

Минцифры будет сотрудничать с Amazon Web Services для развития облачных технологий в Украине и цифровой трансформации

15:37 07.07.2021
"Vodafone Украина", ДТЭК, Ericsson и Drone UA провели тестирование полной совместимости дронов с сетью 5G

"Vodafone Украина", ДТЭК, Ericsson и Drone UA провели тестирование полной совместимости дронов с сетью 5G

15:06 24.06.2021
"Vodafone Украина" и ДТЭК запускают первый в Украине проект Smart Factory на базе 5G

"Vodafone Украина" и ДТЭК запускают первый в Украине проект Smart Factory на базе 5G

17:10 30.03.2021
Рада легализовала электронные паспорта украинцев в приложении "Дия"

Рада легализовала электронные паспорта украинцев в приложении "Дия"

13:47 26.03.2021
Минцифры планирует перевести кабинет налогоплательщика в "Дию"

Минцифры планирует перевести кабинет налогоплательщика в "Дию"

12:53 26.03.2021
Минцифры поддерживает создание Фонда фондов на 500 млн грн уже в 2022 году

Минцифры поддерживает создание Фонда фондов на 500 млн грн уже в 2022 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В работе Facebook и Instagram вновь наблюдается сбой

Нардеп Шуфрич стал владельцем 60% "Первого Независимого" телеканала

"Укрпошта" планирует к февралю-2022 компьютеризировать еще 1250 сел

"Vodafone Украина" планирует приобрести телеком-оператора Vega

В первые дни действия новых требований языкового закона телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка - Нацсовет по телерадиовещанию

ПОСЛЕДНЕЕ

Сбой работы Facebook мог обойтись компании в $100 млн - СМИ

"Укрпошта" начала продажу раритетных авто 1980-1990-х гг.

В работе Facebook и Instagram вновь наблюдается сбой

Гендиректор WhatsApp сообщил о полном восстановлении работы мессенджера

Пользователи жалуются на сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Время поставок iPhone 13 выросло из-за вспышки COVID-19 во Вьетнаме

"Киевстар" в сентябре включил 4G на частотах 900 МГц в 132 населенных пунктах

Спектральные коэффициенты к частотам тормозят развитие мобильной отрасли, "ресурсный" законопроект увеличивает фискальное давление на нее – "Киевстар"

Пять украинских банков запустили бесконтактную оплату часами Mi Smart Band 6 NFC для держателей карт Mastercard

США и ЕС объединяют усилия в развитии технологий, укреплении цепи поставок полупроводников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА