Аукцион по продаже 5G-частот должен состояться в Украине в 2022 году - Федоров

Аукцион по продаже 5G-частот пройдет в Украине в 2022 году, анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы уже запустили научно-исследовательскую работу. В следующем году планируем на тендерах разыграть частоты (5G - ИФ) между операторами", - сказал он в ходе Киевского международного экономического форума в четверг.

По словам Федорова, активное внедрение данной технологии связи в крупных городах страны начнется через два года.

"Полагаю, что, во-первых, сначала это будет наиболее актуально для промышленности, а дальше - уже крупные города, промышленные центры подхватят, и постепенно 5G будет распространяться на всю страну", - сказал он.