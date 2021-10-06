"Укрпошта" начала продажу раритетных авто 1980-1990-х гг.

АО "Укрпошта" начало распродажу старых автомобилей, среди которых модели бизнес-класса мировых брендов и машины советского автопрома.

Как сообщается на сайте компании в среду, это более 1600 непригодных к работе автомобилей, которые не используются предприятием более 10 лет.

Среди автомобилей, которые "Укрпошта" будет реализовывать, BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980-90-х годов выпуска, а также экземпляры, выпущенные в советское время - ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ и ЛАЗ, тракторы и др.

Самое старое авто на аукционах - "ЗИЛ-ММЗ 555" 1968 года выпуска.

Аукционы по реализации устаревших авто проводятся на площадке электронного аукциона "ProZorro. Продажи".

Лоты сформированы по распределению по областям. Оценочная стоимость всех авто составила 10,9 млн грн (без НДС). Предварительно проведена независимая оценка рыночной стоимости авто и получено разрешение на продажу этого имущества от Министерства инфраструктуры.

"В дальнейшем удерживая авто на балансе, в конце концов мы пришли бы к тому, что они стали непригодными даже для продажи в качестве металлолома. А так мы выручим от их реализации 10,9 млн грн, которые вложим в ремонт отделений, закупку техники и обновление другой инфраструктуры", - пояснил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский, слова котрого приведены в сообщении

Возможность продать это имущество у предприятия появилась после завершения корпоратизации и изменения формы собственности - с 1 марта 2017 года "Укрпошта" стала акционерным обществом, 100% собственности которого принадлежит государству.