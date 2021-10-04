"Киевстар" в сентябре включил 4G на частотах 900 МГц в 132 населенных пунктах

Мобильный оператор "Киевстар" в сентябре активировал технологию 4G на 75 базовых станциях, в результате еще 83 тыс. жителей Украины в 132 населенных пунктах получили возможность доступа к скоростному мобильному интернету компании.

Как сообщила пресс-служба оператора в понедельник, в частности, технология активирована в таких населенных пунктах: Верхний Лужок, Ясеница-Замкова, Хатки (Львовская обл.), Точилово, Новогеоргиевка, Топали (Одесская обл.), Шевченково, Кийлов, Сомкова Долина (Киевская обл.), Любар, Стрижевка, Иванковцы (Житомирская обл.).

В компании отмечают, что во втором квартале 2021 года "Киевстар" инвестировал в развитие новых технологий связи около 1,5 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Благодаря этому количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, увеличилось за этот период на 32,3%, а потребление мегабайтов на одного абонента выросло на 23,6%.

К настоящему времени связью 4G в сети "Киевстар" пользуется 10,3 млн человек.

Технология LTE в сети "Киевстар" на сегодня активирована почти на 18 тыс. базовых станций.

До 2022 года оператор планирует покрыть 4G 90% населения страны.