Телеком

18:27 01.10.2021

Спектральные коэффициенты к частотам тормозят развитие мобильной отрасли, "ресурсный" законопроект увеличивает фискальное давление на нее – "Киевстар"

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Спектральные коэффициенты к частотам тормозят развитие мобильной отрасли, "ресурсный" законопроект увеличивает фискальное давление на нее – "Киевстар"

Мобильные операторы в случае принятия законопроекта №5600 (т.н. "ресурсный законопроект"), повышающего ренту на радиочастоты, ежегодно будут терять 102 млн грн, на которые могли бы строить более 100 объектов мобильной связи в селах, констатировал советник по регуляторным вопросам ЧАО "Киевстар" Артем Фреюк в ходе "круглого" стола в Федерации работодателей Украины в пятницу.

"Законопроект №5600 позиционировался как такой, который должен установить справедливость в налогообложении. Но, к сожалению, если говорить о нашей индустрии, он этой цели не преследует... Данный законопроект увеличивает фискальное давление на отрасль и не решает вопрос несправедливости налогообложения, поскольку сейчас за счет системы спектральных коэффициентов, которая применяется к рентной плате к радиочастотному ресурсу, существуют определенные искривления в налогообложении разных игроков рынка. И именно эти коэффициенты являются тормозами для развития отрасли, создают неравенство налогообложения разных игроков рынка", - сказал он.

Фреюк отметил, что если говорить о справедливости и прозрачных правилах игры на телеком-рынке, в первую очередь, государству нужно обратить внимание на возможность отмены спектральных коэффициентов к частотам, "а не на то, чтобы просто индексировать отрасль".

По его словам, принятие данного законопроекта также будет противоречить условиям меморандума, который был подписан между крупнейшими операторами мобильной связи и государством в 2019 году. Он предусматривал то, что операторы строят 3G и 4G-сети в сельской местности, а государство со своей стороны обязалось выполнить ряд условий, одним из которых было соблюдать фискальную стабильность для отрасли.

"На выполнение этого было принято соответствующее распоряжение Кабмина, которое предусматривало разработку и внесение законопроекта о моратории на поднятие ренты на радиочастоты. К сожалению, данный законопроект не появился, а вместо этого нам предлагают поднять ренту, фактически нарушая меморандум и уменьшая инвестиционную способность операторов для реализации проекта", - подчеркнул советник по регуляторным вопросам "Киевстара".

По его словам, операторы на выполнение условий указанного меморандума к настоящему времени инвестировали уже большую часть от заявленных в документе 15 млрд грн инвестиций за четыре года. Он отметил, что операторы идут с опережением по покрытию мобильным интернетом дорог международного значения и хотели бы, чтобы государство также придерживалось этих договоренностей.

"Индексация на тройку мобильных операторов - это примерно 102 млн грн в год дополнительных налогов. Это примерно 100, а может даже больше, объектов мобильной связи, что означает улучшение и распространение соответствующего покрытия в наиболее отдаленных селах, у тех людей, у которых сейчас мобильного интернета нет", - сказал он.

Кроме того, Фреюк добавил, что законопроект №5600 для операторов мобильной связи не только о повышении налогов для отрасли, но и вообще о возможности государства придерживаться тех договоренностей с бизнесом, которые достигались ранее.

Кроме представителей от телеком-отрасли в круглом столе участвовали также представители табачной, аграрной, металлургической, химической и других отраслей.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля в первом чтении приняла законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений. В день его принятия за основу спикер парламента отметил, что нормы законопроекта нуждаются в значительной доработке перед его принятием во втором чтении, затем народные депутаты подали к нему более 10 тыс. поправок.

О несоответствии "ресурсного" законопроекта меморандуму о развитии 4G связи ранее заявляли также операторы "Vodafone Украина" и lifecell.

Директор директората мобильного и фиксированного широкополосного доступа к сети интернет Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету.

Теги: #киевстар #ресурсный_законопроект
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